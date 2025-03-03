千附與千附精密公布2024年財報 EPS分別為3.5元及5.66元

千附（8383）3日通過去年合併財報，合併營收29.67億元、年增12.9%，稅後淨利3.94億元、年增134.5%，每股稅後純益3.5元；董事會並通過每股擬配發2.5元現金股利，配發率達71.4%，以3日收盤價45.85元計算，現金殖利率5.45%。

千附3日晚間並公告總經理異動案，董事長張瓊如不再兼任總經理，而由漢翔（2634）副總經理黃淑媛接任總經理。

集團另一家千附精密（6829）去年合併營收15.19億元、年增12.5%，稅後淨利3.35億元、年增61.0%，每股稅後純益5.66元；董事會通過每股擬配發5元現金股利，配發率88.3%，以3日收盤價121.5元計算，現金殖利率4.11%。

千附業務分為精密科技、廠務工程及機械等三大事業處，2020年分割成立子公司千附精密，並於2022年3月上櫃。廠務工程事業部主要提供半導體廠製程排氣工程，機械事業部則生產自有品牌製鞋機械設備。

千附廠務工程事業處前幾年因承接大單毛利不佳而虧損，機械事業處亦面臨製鞋產業需求低迷；不過，隨著半導體及製鞋產業升溫，去年營收與獲利同步回升，今年則持續看好產業景氣發展，可望帶動業績成長。

千附精密對今年半導體產業商機，亦持審慎樂觀看法，與歐系半導體設備大廠合作機電整合模組新產品，預計今年開始出貨；另外，嘉義第一期廠房也訂2026年第2季投產。

至於光電和航太國防應用方面，千附精密光電主要客戶訂單穩健，航太國防的美系客戶也持穩。