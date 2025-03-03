台股2月開戶數月增7.0萬戶至1,331.3萬戶 續締新猷

台股2月高檔震盪，股民進場意願仍高。臺灣證券交易所3日統計，至2月底，市場總開戶數攀高至1,331萬3,743人，持續改寫史上新里程碑，月增7萬894人。

受到川普關稅戰議題及DeepSeek橫空出世等因素影響，台股2月3日金蛇年開紅盤出現補跌走勢，所幸隨美股回神及各路買盤相繼歸隊，最高反彈至23,732點，回補空方缺口，近幾個月來的箱型整理型態並未改變。

證交所資料顯示，隨工作天數增加，2月投資人新開戶數持續增加7萬894人，較前一月的2萬6,808人回升；截至2月底，總開戶數達1,331萬3,743人，持續創下歷史新高紀錄，累計今年前二月增加9萬7,702人。

各年齡分布範圍，以及法人戶2月開戶數同步擴增，其中，19歲以下、20至30歲、31至40歲等三族群依序增至55萬4,590人、161萬894人、215萬8,932人，月增2萬5,093人、2萬6,046人、1萬53人，合計占有率32.61%，較前一月的32.32%增加約0.29個百分點。

以40歲以上區間來看，41至50歲開戶數增加6,192人至255萬2,031人，占有率19.21%；51至60歲、61歲以上開戶數分別增至230萬7,357人、402萬8,716人，占有率各為17.38%、30.30%。