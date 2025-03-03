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富達多重資產投資觀點：景氣循環後期 仍看多風險資產

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

雖然關稅未定、科技股修正、美烏談判破局等造成全球主要股市走跌，但富達多重資產團隊認為，目前仍處於景氣循環後期，儘管波動較大，但富達對對風險資產仍維持正面觀點。雖然美國消費者信心最近略微下滑，但美國正向成長動能仍持續推動全球經濟。

富達指出，預估今年股票回報的主要驅動力將是獲利，而非本益比擴張，因為評價面已過高，且充分證據顯示獲利有望穩健增長。富達持續青睞美國股票。另外，由於德國將放鬆財政政策且英鎊將走弱，因此富達將歐洲及英國股市評級上調至中性。

富達對信貸市場維持中立。雖然整體信用債的評價偏貴，但因為基本面強勁，因此持續維持中立；對公債也是維持中立，主要是因為通貨膨脹風險上升，加上與股票的相關性不穩定。

美國 股票

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