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台股區間整理 外資續接低基期傳產股及金融股

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台股延續區間整理，外資持續承接低基期傳產股及金融股。台灣證券交易所統計，外資上周買超最多前三檔上市股票依序為中鋼（2002）、新光金（2888）、凱基金（2883），買超張數在4.2萬至10.1萬張不等。

統計資料顯示，2月24日至27日外資在集中市場總買進金額6,218.6億元，總賣出金額7,416.3億元，共賣超1,197.6億元；累計今年至2月27日止，外資總買進金額為4兆4,348.4億元，總賣出金額為4兆6,514.2元，累計賣超2,165.7億元。

證交所表示，外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進的持股）市值為32兆8,387.5億元，占全體上市股票市值約44.3%，較2月21日的34兆2,543.2億元減少1兆4,155.7億元。

個股來看，外資上周買超最多的前三檔上市股票依序為中鋼、新光金、凱基金，買超張數為10萬1,503張、6萬5,801張、4萬2,919張；賣超最多的三檔上市股票分別為鴻海（2317）、台積電（2330）、台新金（2887），賣超張數為6萬7,170張、5萬6,702張、3萬9,429張。

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