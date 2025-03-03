外資對新興亞股賣超擴大 兩大提款機出列

川普關稅戰持續，外資上周全面賣超新興亞股，以賣超台股31.1億美元最多，其次是南韓的21.5億美元、印度的8.6億美元。新興亞股上周普遍下挫，以印尼暴跌7.8%最慘，其次是泰國跌3.4%、印度及台股都跌2.8%，只有越南逆勢上漲0.7%。

今年以來，外資對新興亞股的賣超擴大，以對印度的124億美元最多，再來是台股的51.5億美元、南韓的38.5億美元。今年以來，新興亞股以南韓漲5.5%最優，其次是越南的3.3%，但泰國大跌15.1%最重，其次是印尼跌7.8%。

今年以來，外資持續賣超印度。群益印度中小基金經理人向思穎分析，雖然印度部分經濟數據稍降溫，但整體仍保持擴張，基本面穩健無虞，通貨膨脹則持續下降。政府減赤進度仍待觀察，但調高所得稅級距及免稅額度有利一般民眾，料有助於刺激內需消費。股市短線逢回，不失為中長期布局契機。

台股跌破半年線，PGIM高成長基金經理人廖炳焜指出，短期資金可能轉向非電族群避險。至於盤勢是否止穩，可觀察外資現貨變現賣壓何時停止及期貨空單變化。操作上建議低接不追高，並控制持股比率，選股以半導體供應鏈、新人工智慧（AI）供應鏈商機、光通訊、自動化設備、非核心消費、金融等。

安聯投信台股團隊指出，台股第1季挑戰較大，川普諸多政策的不確定性壓抑盤勢，卻也是機會點，預期今年整體企業獲利將創歷史新高，大盤可望隨獲利走高。在傳產股支撐下，台股有望維持區間走勢。至於後續電子股強弱，則可觀察AI伺服器第2季放量的預期是否有效提電子股。

越南股市再度領漲東協。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，渣打銀行預測2025年越南國內生產毛額（GDP）將成長6.7%，主要動力為外國直接投資增長（製造業將吸引最多投資），其次是房地產。另外，零售銷售及工業生產健康、出口成長強勢及旅遊復甦也都會推動經濟高速成長。