就市論勢／金融、傳產、重電 亮點
盤勢分析
美國1月個人消費支出物價指數（PCE）年增2.5%，符合市場預期。美國1月零售銷售較上季下降0.9%，創近兩年來最大降幅；同月工業產值超預期成長0.5%，寒冷天氣提振公用事業。美國股債市都維持著較高的動能與正面基本面。
美國關稅針對墨西哥、加拿大、中國大陸與歐洲的動作持續升溫中。美國與烏克蘭兩國總統在白宮的「不歡而散」會面，更進一步凸顯歐洲與美國的衝突持續拉高，不利短線股市的發展。
投資建議
台股昨（3）日下跌296點，收在22,756點，跌幅1.2%，成交量降至約4,395億元。聯邦投信修正對於市場中長期維持較正面的看法，短線看好金融、傳產與重電等族群，建議部分資金轉移至相關族群。
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