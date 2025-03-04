就市論勢／金融、傳產、重電 亮點

經濟日報／ 吳裕良（聯邦投信投資長）

盤勢分析

美國1月個人消費支出物價指數（PCE）年增2.5%，符合市場預期。美國1月零售銷售較上季下降0.9%，創近兩年來最大降幅；同月工業產值超預期成長0.5%，寒冷天氣提振公用事業。美國股債市都維持著較高的動能與正面基本面。

美國關稅針對墨西哥、加拿大、中國大陸與歐洲的動作持續升溫中。美國與烏克蘭兩國總統在白宮的「不歡而散」會面，更進一步凸顯歐洲與美國的衝突持續拉高，不利短線股市的發展。

投資建議

台股昨（3）日下跌296點，收在22,756點，跌幅1.2%，成交量降至約4,395億元。聯邦投信修正對於市場中長期維持較正面的看法，短線看好金融、傳產與重電等族群，建議部分資金轉移至相關族群。

美國

延伸閱讀

川普關稅壓力下 印度貿易部長排開行程赴美商談

程泰：川普若課徵關稅逾20% 下半年啟動美國製造

美國股票基金加速淨流入 持續居冠

美國聯邦航空總署開綠燈 SpaceX星艦將第8度試射

相關新聞

台股外資狂砍570億…大盤失守半年線 國家隊急救援

台股昨（3）日遭外資狂賣570億元，衝擊加權指數一度大跌442點；所幸國家隊出手買超131.6億元，收斂跌勢，終場下跌2...

外資賣超572億元 大賣鴻海逾3.3萬張、但竟買超這檔逾2.5萬張

台股3日跳空下跌，跌破半年線，以22,756.25點收盤，下跌296.93點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超572.4...

如何因應股市震盪格局？勞動基金運用局揭露布局策略

台股3日向下跳空重挫，下跌296點收22,756點，大盤跌破半年線，科技股普遍下跌，台積電（2330）下挫20元收1,0...

就市論勢／金融、傳產、重電 亮點

美國1月個人消費支出物價指數（PCE）年增2.5%，符合市場預期。美國1月零售銷售較上季下降0.9%，創近兩年來最大降幅；同月工業產值超預期成長0.5%，寒冷天氣提振公用事業。美國股債市都維持著較高的動能與正面基本面。

台積電守住千元關卡但台股失守半年線 專家：資金漸轉入非電子股

228連假期間美股修正，連帶影響台股走勢，台股今日以22756.25點作收，下跌296.93點，跌幅1.28%，失守半年...

外資上周賣超台股1197億元 賣超鴻海最多、買超最多是它

證交所統計，上周外資在台股集中市場賣超1197.68億元，其中賣超鴻海6.72萬張最多，買超最多是中鋼的10.15萬張。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。