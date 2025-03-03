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IFRS 永續揭露範例 來了

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

因應國際永續潮流，臺灣證券交易所表示，為協助企業順利接軌，已於「接軌IFRS永續揭露準則專區」發布IFRS S2「鋼鐵製造商」及「硬體」兩行業別的揭露範例，內容提供揭露架構，並依準則規定提供揭露方式供企業參考，協助企業內部準備及編製永續相關財務資訊。

另有「自行評估表—以鋼鐵製造商為例」，企業可於完成氣候相關資訊揭露後，使用此評估表自行檢視揭露內容，以確認完整性。未來證交所將持續發布IFRS S2實務指引及其他行業別揭露範例，協助企業遵循準則要求。

根據金管會發布的「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，上市櫃公司將自2026年起，依資本額規模分三階段適用IFRS永續揭露準則。

目前國際永續準則理事會已發布兩號準則，IFRS S1「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及IFRS S2「氣候相關揭露」。

該準則的架構主要參考氣候相關財務揭露工作小組（TCFD），包括「治理、策略、風險管理、指標與目標」四大核心內容，目前年報及永續報告書「氣候相關資訊」已有相似揭露框架，企業可以此作為基礎，進一步依準則規定強化永續資訊揭露。

為確保第一階段接軌公司（實收資本額達100億元以上）順利於2026年導入IFRS永續揭露準則，並於2027年3月16日前完成年報永續相關財務資訊專章揭露，證交所已於2024年7月發布第一階段接軌公司導入計劃參考範例，以及函請該等公司成立專案小組負責推動導入IFRS永續揭露準則。後續按季將執行情形提報董事會控管，且於提報董事會的當季結束後15日內向證交所申報執行情形進度表。

證交所提醒，第一階段公司應於2025年4月15日前完成首次申報，應及早準備。

企業透過導入永續揭露準則，全面審視自身及價值鏈的永續發展現況，識別氣候變遷帶來的風險與機會，進而強化風險管理、發掘潛在商機，調整營運模式以提前布局，將有助於企業的長期發展。

此外，透過公開永續相關財務資訊，更讓投資人清楚了解企業的策略方向、資源配置與市場應變能力，可進一步提升市場信任與企業價值。

證交所

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