街口投信：美國經濟放緩疑慮 資金轉向防禦性資產

街口投信表示，上周受到消費及就業數據惡化，引發美國經濟放緩的疑慮，加上川普關稅如預期實施，市場避險情緒升溫，資金顯著轉向防禦性資產，此外美國總統和烏克蘭總統會談不歡而散，並未如預期簽署礦產協議，使得烏俄衝突趨緩的樂觀預期有所回落。

另一方面，在周五PCE數據如預期稍緩，加上低接買盤進場，提振美股跌深反彈。財報消息方面，市場關注輝達（NVIDIA）財報，儘管營收獲利和展望皆優於預期，但在未有太大亮點，以及美國關稅和中美科技戰持續壟罩，加上Microsoft可能轉移AI相關資本支出，引發算力過剩擔憂。

本周市場關注焦點包含美國ISM製造業和非製造業PMI、非農就業數據、失業率、經濟狀況褐皮書，此外包含Powell、Williams、Bostic等官員將發表談話，川普也將在3月4日向美國議員發表談話。財報部份則有科技股Broadcom、HPE，軟體股CrowdStrike，消費股Costco、Target將發表財報。

街口投信表示，由於支撐美國經濟的消費和服務業近期表現不佳，美債殖利率曲線出現倒掛現象，引發未來美國經濟前景的擔憂，市場情緒持續惡化。財報上輝達優於預期的財報未能提振半導體表現，加上美國企業財報一再顯示對於關稅的擔憂，對於展望偏向保守，而財報已接近尾聲，在短中期較難有基本面利多因素提振下，較不利美股反彈。

另一方面，烏俄衝突可望緩解的樂觀情緒亦轉淡，預計在總經轉弱、關稅衝擊、避險情緒仍高之下，美股仍將持續偏向弱勢看待。