外資賣超572億元 大賣鴻海逾3.3萬張、但竟買超這檔逾2.5萬張

台股3日跳空下跌，跌破半年線，以22,756.25點收盤，下跌296.93點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超572.42億元，統計外資買賣超個股發現，外資賣超最多的是元大台灣50（0050），其次是賣超鴻海（2317）33,935張，但中鋼（2002）則獲外資買超25,244張，高居買超個股冠軍。

台股早盤以22,734.05點開低，一度下滑至22,611.1點，終場收在22,756.25點，下跌296.93點，跌幅1.29%，三大法人賣超630.23億元，包括外資賣超572.42億元，投信買超95.75億元，自營商賣超（合計）153.56億元，其中自營商（自行買賣）買超4.93億元，自營商（避險）賣超158.49億元。

台積電（2330）早盤以1,000元開出，大跌40元，終場收在1,020元，下跌20元，跌幅1.92%，跌破半年線；鴻海收170元，跌幅2.3%，廣達（2382）以平盤250.5元收盤；AI股、矽光子、機器人概念股及台積電供應鏈都是下挫的表現。

網通股相對抗跌，智易（3596）收198元，漲幅逾4%，台灣大（3045）、遠傳（4904）收盤漲幅都逾1%。傳產股中以水泥類股表現最佳，亞泥（1102）大漲逾5%，收44.1元。

統計外資賣超前十大個股依序是元大台灣50、鴻海、群益台灣精選高息（00919）、仁寶（2324）、台積電、聯電（2303）、國泰永續高股息（00878）、友達（2409）、廣達、南亞科（2408）等；外資賣超元大台灣50達35,471張，其次是賣超鴻海33,935張；台積電也遭外資賣超19,728張。

統計外資買超前十大個股依序是中鋼、凱基金（2883）、復華富時不動產（00712）、新光金（2888）、玉山金（2884）、台中銀（2812）、凱基美國非投等債（00945B）、復華彭博非投等債（00710B）、亞泥、期街口布蘭特正2（00715L）等。

外資買超中鋼25,244張，高居買超個股冠軍；其次是買超凱基金22,308張；新光金也獲外資買超16,196張；另外，亞泥獲外資買超9,715張。