美國股票基金加速淨流入 持續居冠

228連假不平靜，烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普爆激烈口角，又遇MSCI季度調整，導致市場走勢分化；回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年2月20日至今年2月26日止近一周，美股基金加速淨流入268.51億美元，超越其他市場持續居冠，僅亞洲不含日本股票基金市場呈現小幅淨流出。

安聯投信台股團隊展望台股後市，變局未定，評價面將受首波衝擊，漲多與高評價個股在產業面出現雜音情形下更容易大幅振盪，現階段低股價基期、低產業基期的標的或有望吸引部分目光。其次，傳產、電子兩者多空格局隨時可能對換，目前持平看待兩者輪動，資金是否重回電子，仍視AI伺服器的出現形勢。

安聯投信台股團隊表示，雖然第1季挑戰較大，盤面偏向整理、波動的格局；面對川普諸多政策的不確定性，壓抑盤勢，但也是機會點，預期今年整體企業獲利將向上創歷史新高，大盤可望隨獲利走高，關注企業基本面仍是關鍵。近期可留即將登場的重要美國企業財報表現可能對整體股市帶來較大影響。

就技術面，在傳產股支撐下，台股有望維持區間走勢；電子類股指數回測季線，後續電子股走勢強弱，則可觀察AI伺服器在第2季放量的預期，是否能有效提振電子類股。

安聯投信表示，美國商務部長盧特尼克表示，對加拿大和墨西哥課徵關稅計畫3月4日生效，不過，川普會決定實際稅率。此舉可能對北美貿易關係、供應鏈與市場情緒產生連鎖效應；川普近日倡議建立美國加密貨幣戰略儲備，點名將納入比特幣、以太幣、瑞波幣、索拉納幣和艾達幣，消息一出，幣圈即刻應聲上漲，川普此舉旨在打造一個類似戰略石油儲備的加密貨幣資產庫，從而提升加密產業的合法性與國家戰略地位，這將成為推動美國加密產業進一步國際化及制度化的重要催化劑。

安聯投信表示，美國與烏克蘭元首於白宮會晤不歡而散的消息，再加上英國首相施凱爾召開的歐洲領袖峰會上，歐盟與北約高層與烏克蘭總統澤倫斯基就和平方案及歐洲安全議題進行磋商，使得市場對地緣政治前景產生進一步疑慮。施凱爾表示，英國與法國將首先與烏克蘭制定停火計畫，再與美國討論，顯示歐洲希望主動塑造和平框架，而美國方面仍存在意見分歧，可能導致跨大西洋關係在短期內出現不確定性。

展望後市，全球投資市場面臨多重不確定因素與機遇並存的局面，策略上，安聯投信表示，持續關注景氣展望、市場信心與評價。股票市場方面，目前正受惠於良好的成長前景與進一步降息預期，即便聯準會未來可能轉趨保守。基於市場分歧加劇及潛在政策變數，投資人應預期市場波動性將再次上升，尤其是在通膨再度急升的情況下。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，儘管DeepSeek模型的成本效益引發市場對AI投資的擔憂，但這更偏向一種漸進的進步，而非改變遊戲規則的事件，DeepSeek是一種較小的蒸餾模型，基於更大的基礎模型(如Llama及據稱來自OpenAI模型的輸出進行訓練)，更多類似DeepSeek的模型問世，有助進一步推動和擴大AI應用機會。

莊凱倫表示，大型雲端服務商仍釋出健康的資本支出意願，大量的資本正湧向AI投資領域，包括風險投資、私募股權、大型科技公司籌資和AI公司的IPO周期啟動，都將持續支持AI發展趨勢。