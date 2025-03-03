如何因應股市震盪格局？勞動基金運用局揭露布局策略

台股3日向下跳空重挫，下跌296點收22,756點，大盤跌破半年線，科技股普遍下跌，台積電（2330）下挫20元收1,020元。勞動基金運用局副局長劉麗茹3日表示，今年金融市場震盪格局會比以往劇烈，但AI絕對是未來趨勢，短期交易上或許可以有一些比較彈性的作法，可是長期布局應該沒有什麼需要擔心。

勞動基金運用局3日公布整體勞動基金投資效益，在例行記者會上，劉麗茹做以上表示。媒體也關心，勞動基金3日是否有進場買台積電？劉麗茹則語帶保留說，「我們每天都在市場裡有交易」，且長期還是看好，市場的起伏在所難免，勞動基金也會機動在區間內做調節。至於長期看好是指多長期？對此，劉麗茹則回應，大概五年以上。

此外，劉麗茹還透露勞動基金的委外策略並沒有設定絕對值，而是採取「相對報酬型」和「絕對報酬型」二策略。

劉麗茹指出，通常來說，相對報酬型意即相對低點時介入，而絕對報酬型則不一樣，它是要求拿到絕對報酬的概念，因此比較不會去看市場點位的高低，在乎的是我的部位是不是要增加的問題。

至於為何今年金融市場上的震盪格局會較以往劇烈？劉麗茹分析，主要受到三因素的影響。

劉麗茹進一步說明，一是前面2、3年股市漲幅已高，基期一旦墊高，對於後面變化幅度的感受也就會比較大，而且不僅是震盪幅度大，密度同樣也會比較大，因此未來市場起起伏伏可能會是一個常態，但建議長期來看，若看短期恐怕會有一點耗費大家的精神。

二是貨幣政策的干擾，關於利率部分，恐怕會出現原本預期要降息，但是發現降息次數和幅度都不如市場原先預期。三是美國關稅保護主義、地緣政治衝突加劇等不確定因素。

劉麗茹強調，當許多不確定因素影響，敏感度高的金融市場肯定會提前反應，也因此今年股市震盪格局會比以往來得大一些。

勞動基金運用局3日公布2025年1月勞動基金最新績效，截至今年1月底止，整體勞動基金規模為7兆1,287億元，評價後收益數為1,087億元，收益率1.61%，預期2月表現會是如何？劉麗茹表示，2月也許沒什麼進帳，但應該有機會hold住1月。

不過，2月台股跌幅約2%，國際股市則幾乎持平，但這幾天股市則跌得兇，勞動基金又是如何操作？

對此，劉麗茹則回應表示，勞動基金一直以來的態度都是「著重在配置」。針對核心部位持股，劉麗茹說明，若研判產業前景良好，看起來只是短期間市場上有些雜音，大家比較擔憂時，勞動基金是會增加布局，換句話說，也就是一旦覺得它長期看起來發展是好的，雖然短期有雜音，則反而是進場的好時機。