台積電守住千元關卡但台股失守半年線 專家：資金漸轉入非電子股

228連假期間美股修正，連帶影響台股走勢，台股今日以22756.25點作收，下跌296.93點，跌幅1.28%，失守半年線，成交量4199.5元。觀察各類指數，以電子、半導體等較弱勢，水泥、食品、金融等收紅。

權值股中的電子、半導體類以台積電開盤價1000元，收1020元，跌幅1.92%，守住千元大關，聯發科收1470元，跌幅2.97%，鴻海收盤170元，跌幅2.29%，廣達250.5元收平盤。

統一投顧董事長黎方國表示，大盤兩天累積跌690點，配合這兩天成交量放大，顯示上方套牢賣壓大；以線型判斷，2月27日已跌破季線，今天跳空跌破半年線，若這兩天沒有站回半年線盤勢恐轉為空頭。

華南投顧董事長儲祥生說，今天跌幅已較預期的400、500點少一些，不過近期趨勢仍需觀望美國總統川普關稅政策，尤其關稅部分要看市場能否適應，另外觀察美股走勢也是不太好，這部分也可能連帶影響到台股未來發展。

黎方國指出，電子股仍會持續整理到第2季，等待4月台積電法說會釐清市場對於關稅政策相關疑問。

黎方國說，觀察到今年市場資金已經逐漸轉移到傳產、金融等，相較過去由電子股獨大，今年初電子股漲多修正，現階段傳產基期低，且全球都希望俄烏戰爭停火，加上洛杉磯大火後，對重建需求提高。

儲祥生表示，雖今年第1季電子股走疲，但以長期來看仍是主流，建議長期投資民眾在回檔時加碼需觀察，勿抱持賭徒心態。