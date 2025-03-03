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外資上周賣超台股1197億元 賣超鴻海最多、買超最多是它

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
證交所統計，上周外資在台股集中市場賣超1197億元，其中賣超鴻海最多，買超最多是中鋼。圖/本報資料照片
證交所統計，上周外資在台股集中市場賣超1197億元，其中賣超鴻海最多，買超最多是中鋼。圖/本報資料照片

證交所統計，上周外資在台股集中市場賣超1197.68億元，其中賣超鴻海6.72萬張最多，買超最多是中鋼的10.15萬張。

證交所指出，上周外資在集中市場總買進金額為6218.68億元，總賣出金額7416.36億元，賣超1197.68億元。統計自今年初至2月27日，外資總買進金額為4兆4348.46億元，總賣出金額4兆6514.24億元，累計賣超2165.78億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為32兆8387.54億元，占全體上市股票市值的44.38%，較2月21日的34兆2543.26億元減少1兆4155.72億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為中鋼、新光金、凱基金；賣超最多的前三名為鴻海、台積電、台新金。

中鋼 外資

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