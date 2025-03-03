爭鮮去年營收達220億元、年增10% 今年持續展店拚營收創高

台灣迴轉壽司龍頭爭鮮持續擴大市場版圖，執行長劉桂照3日表示，2024年全球門市總營收達220億元，年增10%，其中台灣市場占比47%，約106億元，今年隨著全球持續展店，目標營收成長9%。

爭鮮目前旗下五大品牌在台展店數達297家，今年預計店數淨增加12店，整體在台家數將突破300家店，今年展店主力放在「MAGiC TOUCH」與「爭鮮PLUS」。劉桂照表示，這兩個品牌客單價較高，提供更多元的產品選擇，以迎合市場需求。「MAGiC TOUCH」目前有24家店，「爭鮮PLUS」則有28家。

不僅在台灣積極展店，爭鮮近年也持續深耕海外市場，現已進駐中國大陸、香港、新加坡與泰國，共設有373家門市，並計畫進一步評估進軍越南與印尼市場。海外市場中，香港表現最亮眼，擁有約130家店，三大品牌包括「爭鮮迴轉壽司」、「爭鮮gogo」與「MAGiC TOUCH」，其中以外帶為主的「爭鮮gogo」因應當地高租金及地狹人稠的特性，占比最高，約70-80家，經營模式與台灣有所不同。

面對日本壽司品牌壽司郎、藏壽司加速展店的競爭，劉桂照認為，競爭對手的加入並未對爭鮮造成衝擊，反而擴大市場規模，讓更多消費者習慣迴轉壽司的用餐方式，也填補了爭鮮過去未能深入經營的區域。

爭鮮的主要消費客群為30-40歲，整體五大品牌的客層則落在30-45歲之間。透過近年來與知名品牌聯名合作，20-29歲的年輕消費群體也逐漸增加。各品牌客單價方面，「爭鮮gogo」為160-180元，「定食8」則介於250-280元之間，「爭鮮迴轉壽司」為300-350元，「MAGiC TOUCH」則因餐點選擇更豐富，拉高至400-450元。

爭鮮今年在台灣市場預計淨增12家店，部分門市則因租約到期進行移轉。延續去年成功的聯名策略，今年更首度攜手七度榮獲米其林必比登推薦的「雙月食品社」，推出聯名餐點，期望帶動15%的來客成長。