台股下跌296點 三大法人賣超630億元
台股3日跳空下跌，跌破半年線，收在22,756.25點，下跌296.93點，跌幅1.29%，成交量4,199.51億元，三大法人賣超630.23億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超572.42億元，投信買超95.75億元，自營商賣超（合計）153.56億元，其中自營商（自行買賣）買超4.93億元，自營商（避險）賣超158.49億元。
台積電（2330）再度下挫，收1,020元，跌幅1.92%，跌破半年線；鴻海（2317）收170元，跌幅2.3%，廣達（2382）收平盤250.5元。AI股、矽光子、機器人概念股以及台積電供應鏈幾乎全軍覆沒，僅剩單一個股勉力收紅，如川湖（2059）、昆盈（2365）等。網通股相對抗跌，智易（3596）收198元，漲幅逾4%，台灣大（3045）、遠傳（4904）漲幅逾1%。傳產中以水泥類股表現最佳，亞泥（1102）大漲逾5%，收44.1元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言