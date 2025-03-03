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台股下跌296點 三大法人賣超630億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股3日跳空下跌，跌破半年線，收在22,756.25點，下跌296.93點，跌幅1.29%，成交量4,199.51億元，三大法人賣超630.23億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超572.42億元，投信買超95.75億元，自營商賣超（合計）153.56億元，其中自營商（自行買賣）買超4.93億元，自營商（避險）賣超158.49億元。

台積電（2330）再度下挫，收1,020元，跌幅1.92%，跌破半年線；鴻海（2317）收170元，跌幅2.3%，廣達（2382）收平盤250.5元。AI股、矽光子、機器人概念股以及台積電供應鏈幾乎全軍覆沒，僅剩單一個股勉力收紅，如川湖（2059）、昆盈（2365）等。網通股相對抗跌，智易（3596）收198元，漲幅逾4%，台灣大（3045）、遠傳（4904）漲幅逾1%。傳產中以水泥類股表現最佳，亞泥（1102）大漲逾5%，收44.1元。

台積電 自營商

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