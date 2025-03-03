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鴻海回測170元 鴻家軍靠一猛將撐場

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股。中央社
台股。中央社

鴻海（2317）集團傳出拿下「星際之門計畫」大單，但逢台股大盤摜破半年線，3日鴻海仍量縮收低2.3%、報170元，鴻準（2354）、訊芯-KY（6451）、臻鼎-KY（4958）等集團成員也紛紛走弱，惟廣宇（2328）近期獲法人偏多操作護持，股價逆漲4.13%、收45.35元，並帶動鴻華先進-創（2258）拉尾收高0.63%、報48元，成為鴻家軍唯二收紅個股，廣宇盤中最高一度來到46元、登上三年半來波段新高。

廣宇3日隨台股開低在43.25元，但多頭旋即反攻翻紅，盤初最高衝上46元，改寫三年半來波段新高，站穩全均線之上。廣宇為鴻海集團旗下的線材廠，兼具AI伺服器與機器人雙題材，法人指出，廣宇已打入大陸二線雲端服務供應商組裝供應鏈，未來有機會在美系二線廠拿到更多訂單；此外，機器人部分，廣宇高毛利拖鏈線也送協作機器人大廠認證中，今年出貨量看增。籌碼面上，廣宇上周獲三大法人買超11,741張，包括外資買超10,394張、投信買超1張、自營商買超1,346張；累計2月，三大法人買超17,696張，包含外資買超15,572張、投信買超457張、自營商買超1,667張，整體偏多操作。

台股3日受台積電（2330）回測千元關卡影響，終場續跌近300點。法人指出，在國際股市變數眾多之際，3月展覽備受矚目，包括台北國際工具機展、世界行動通訊大會（MWC）、輝達（NVIDIA）GTC大會等，目前市場普遍關注機器人、資安、行動通訊、低軌衛星、自動駕駛等題材，相關個股可多加留意。

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