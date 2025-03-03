新興亞股上周普跌 越股逆勢走揚成亮點

上周市場籠罩投資人對川普政策不確定性的憂慮，加上美國PCE通膨符合預期、緩解通膨復燃擔憂，以及美烏談判破局等因素交互影響，長天期美債殖利率大跌，德、日債券殖利率亦連帶下跌，全球股市在利空消息縈繞下走空，風險趨避情緒則推升國際美元指數反彈走高。新興亞股上周普遍走弱，以印尼股市跌7.8%成為最弱的亞股，韓股跌4.3%，台股挫2.9%。值得注意的是，越股成為上周盤面亮點，不僅逆勢走揚0.7%，更站穩1,300點整數大關。

2025年2月底以來，新興亞股中僅韓股、越股為正報酬，分別漲5.55%、3.22%，包含台股在內的其餘市場迄今都為負報酬。

中國信託投信表示，川普持續透過關稅向貿易夥伴施壓，除對加、墨及中國大陸如期加徵關稅外，還進一步延伸到歐盟；在烏俄戰爭議題上，與烏克蘭的初次談判破局，代表後續總體經濟情勢仍處混沌。風險趨避下，美元指數反彈，資金也轉向債券等避險性資產。

觀察最近一周新興亞洲資金流向，外資轉為淨流出72.3億美元，並再度賣超台股，單周淨流出31.1億美元，為新興亞股中最多，使台股上周收跌2.9%，今年以來跌1.57%。3日更受台積電（2330）砍單利空衝擊，盤中一度跌逾400點。韓股、印尼股市續遭外資提款，上周分別跌4.6%、7.8%。而上周外資在新興亞股中普遍呈淨流出；今年2月底以來，外資已從新興亞股中提款241.5億美元。

中國信託投信表示，觀察3日台股表現，台股指標台積電目前仍面臨川普施壓先進製程赴美生產，以及CoWoS擴產進度下修雜音，因此3日股價面臨千元保衛戰。不過相關供應鏈已表示，砍單為市場傳言，先進製程擴產進度未變，且AI長期需求看好，加上烏俄戰後重建題材發酵，資金有轉向低基期與基建類股趨勢，可望支撐台股長期多頭格局，投資人可逢回布局前景相對看好的產業。

在越南股市方面，政府積極釋出利多政策，上周越股在新興亞股中表現堅挺，逆勢走揚0.7%，並站穩1,300點大關，為新興亞股中上周少數收漲的市場。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，越南總書記蘇林近日強調必須繼續優化精簡政府的改革，並改善經商環境，例如要求縮短行政程序處理時間至少30%，降低經商成本至少30%，並移除至少30%的非必要經營限制。目標在2至3年內，讓越南的投資環境成為東協頂尖，執行後公共與民間投資均有望加速，有利原材料、基礎建設題材。

渣打銀行預測2025年越南GDP成長6.7%，指出推動越南成長的動力包括外國直接投資增長，其中製造業將吸引最多投資，其次是房地產。而健康的零售銷售和工業生產、強勢出口成長以及旅遊復甦也會推動高速成長。張晨瑋建議，考量越南在供應鏈重組中的戰略地位，以及2025年可望升級為新興市場的契機，長期發展潛力仍然可期，建議投資人可透過定期定額方式進場布局。