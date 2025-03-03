台股下跌296點收22,756點 台積電下挫20元收1,020元

台股3日接續重挫，早盤以22,734.05點開出，終場收22,756.25點，下跌296.93點，跌幅1.29%，成交量4,199.5億元。櫃買則收256.01點，下跌3.91點。台積電（2330）終場收1,020元，下跌20元。

盤面上以類股來看，以半導體、電子零組件、電機機械、塑膠工業、電子通路、其他電子等較為弱勢，另外則以水泥、數位雲端、食品、橡膠、金融等表現強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、昇陽半導體（8028）、華城（1519）、聯鈞（3450）、智邦（2345）、亞光（3019）、擎亞（8096）、緯穎（6669）、上銀（2049）、台光電（2383）、旺矽（6223）、鈊象（3293）、華星光（4979）、緯創（3231）、嘉澤（3533）等。

而量大撐盤的則有，廣達（2382）、昆盈（2365）、元太（8069）、AES-KY（6781）、廣宇（2328）、長榮（2603）、華新（1605）、材料-KY（4763）、中信金（2891）、華邦電（2344）等。

統一投顧表示輝達上周公布財報及下季財測均優於預期，執行長黃仁勳公司展望釋出樂觀看法，惟輝達仍遭華爾街拋售，股價呈現利多不漲，拖累台灣AI相關概念股走勢，加上外資大幅賣超，川普關稅本週將生效，台股加權指數短線上恐承壓，後續觀察外資現貨變現賣壓何時停止及期貨空單變化。MWC及工具機展今揭幕，相關題材股可留意。

另外，操作上建議低接不追高、並控制持股比率，選股方向以美國概念股、消費IC及內需消費、AI PC與機器人、成衣與鞋材、散裝及高殖利率的營建等族群為主。