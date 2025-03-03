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兩大展覽登場 機器人股卻消風 昆盈爆量大漲最搶眼

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

MWC 2025、台北國際工具機展登場，兩大展共同的熱門焦點就是機器人，台股3日重挫， 多檔機器人股也同步回檔，不過，昆盈（2365）卻是逆勢上漲，早盤以48.2元開高後一度衝達50.8元，盤中爆出逾7.2萬張成交量，高居個股成交量冠軍， 盤中漲幅逾4%， 在機器人股中表現最為搶眼。

2025年台北國際工具機展3日登場，主要聚焦「AI與機器人」、「未來智造」與「綠力永續」三個核心、五大領域，共有八大亮點； MWC 2025同樣是 3日在西班牙巴塞隆納登場，將展出最新技術、產品及解決方案，涵蓋5G、6G、AI、物聯網、智慧城市、AR、VR、機器人、無人機等。

由於國際工具機展今年首度將「AI與機器人」列入核心主題，機器人議題在展前持續發燒，推升相關族群的股價表現，不過，兩大展登場，多檔機器人股卻隨著大盤回檔，和椿（6215）盤中跌停，宸曜一度跌停，盟立（2464）、均豪（5443）重挫逾4%，上銀（2049）、高鋒（4510）、全球傳動（4540）也大跌。

昆盈成為機器人股逆勢上漲指標， 早盤以48.2元開高後一度衝破50元， 衝達50.8元，上漲3.7元， 漲幅7.85%，盤中爆出逾7.2萬張成交量， 高居盤中個股成交量冠軍，盤中漲幅4.35%。

昆盈去年前三季每股純益（EPS）0.55元，已超越前年的全年獲利，隨著AI產業興起，昆盈推出相關產品因應，包含顯示晶片、個人電腦及其他周邊產品等，昆盈研擬開發結合AI應用的電腦周邊產品，可望受惠AI帶動的商機，近期股價挾著機器人題材上漲。

AI 機器人

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