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關稅與地緣風險升溫 非投資等級債擁收益、逆勢漲

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
川普關稅威脅下，美國非投資等級債逆勢上漲。（資料來源: 彭博資訊）
川普關稅威脅下，美國非投資等級債逆勢上漲。（資料來源: 彭博資訊）

關稅威脅加劇、美烏礦產協議破局，政策不確定性影響市場信心與股市大幅震盪，統計2月份，標普500指數下跌1.3%，資金轉向債市推升美國非投資級債上漲0.7%，對照2018年9月20日誌12月24日貿易戰最嚴峻時期，美股標普500指數波段跌幅達兩成之多，後續儘管回彈，2018年9月20日至2019年3月20日仍下跌2.6%，同期間彭博美國非投資等級債指數則是上漲2.2%，因較高的殖利率收益提供緩衝，2024年底殖利率水準7.49%較20218年9月底的6.24%高出125個基本點，在震盪市場環境下更提供有力的下檔支撐。

市場聚焦川普關稅政策，不過關稅手段只是川普讓美國再次偉大的政策之一，其放鬆監管與減稅政策將更直接刺激美國經濟、使美國企業受惠，富蘭克林證券投顧分析，就前次川普勝選至任期結束，美國非投資級債創造高達32%的報酬率，遠高過歐洲非投資級債與新興美元債的兩成漲幅，及全球政府債15%的表現。

富蘭克林證券投顧表示，歷經2008金融海嘯、2014~2016油價崩跌及2020新冠疫情洗禮，美國非投資等級債企業更保守管控負債槓桿比與自由現金流量水位，加上較低品質企業在各次風暴已被震出非投資級債市，目前較高品質的BB級債在指數中占比已從25年前不到三成提高至約五成，較低評級的CCC級債則是從金融海嘯時高於三成降至目前約一成左右，這也是違約率能維持於低檔的關鍵因素。

根據摩根大通報告，美國非投資等級債違約率截至1月底僅約1.43%，低於近25年平均值3.4%。富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，預期2025年美國經濟仍可望有高於長期趨勢的表現，且企業基本面良好，將使違約率維持於低檔。

富蘭克林坦伯頓公司債基金側重於金融、能源與工業等產業，受惠川普美國優先刺激經濟政策，其中，金融與能源特別受惠於監管鬆綁，而工業則受惠於製造業回流下的各種設備及運輸需求。葛倫‧華勒認為，政策變數與地緣政治不確定性等仍將使市場相對動盪，非投資等級債市投資更須講究精選持債與著重品質，看好具產業領導地位與財務流動狀況佳的企業，避開競爭激烈與趨勢下滑產業。

富蘭投顧表示，富蘭克林坦伯頓公司債基金提供多幣別與多級別選擇，除美元月配與累積股份，也提供美元穩定月配股，及日幣與澳幣等避險股份，提供投資人更多元的資產配置與現金流規劃彈性。

富蘭克林坦伯頓公司債基金績效。（資料來源：理柏資訊）
富蘭克林坦伯頓公司債基金績效。（資料來源：理柏資訊）

美國經濟

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