股利創歷年新高 這檔銀行股盤中飆逾4%

台中銀（2812）27日公布股利政策，每股股利配發1.12元，創歷年股利新高，比上一年度配發每股股利0.96元成長逾16%，股利配發率比上一年度再攀高，達逾74%，激勵台中銀3日盤中大漲逾4%，更一度衝上20元，聯邦銀（2838）、遠東銀（2845）、高雄銀（2836）等銀行股也都上漲。

台中銀現金股息為每股0.39元，股票股利為每股0.73元，合計每股股利配發1.12元。如以27日台中銀收盤價19元估算，現金股息殖利率約2%。

台中銀2024年全年稅後純益82.91億元，比2023年獲利大幅成長21.5%，首度站上80億元之上、年成長21.8%，再創歷史新高，累計每股稅後純益（EPS）為1.50元，股息配發率來到74.6%。

銀行股去年有五家稅後純益創下歷史新高，包括彰銀（2801）、台企銀（2834）、台中銀、遠東銀與聯邦銀。遠東銀自結2024年12月稅後純益1.82億元，全年稅後純益42.97億元，年成長約3%，創新高，EPS 1.01元。

台中銀今以19.5元跳空開高，一度漲至20元，平去年7月高點，盤中漲幅逾4%，遠東銀盤中也觸及14.05元，盤中漲幅逾1%。