台積電力守千元 統一投顧：組合拳可能性高 分批布局勝算高

台積電（2330）3日開盤測試千元關卡支撐力道，多頭今日早盤也力守千元之上；統一投顧總經理廖婉婷表示，台積電面臨五種變數而影響股價疲軟，但可能是二合一的組合拳會影響台積電，一旦這些變數明朗，多頭有望重振台積電氣勢，因盤堅需要時間，小資族投資人較適合在千元以下分批買進零股或ETF。

統一投顧評估台積電在990至1,000元可築底，投資人可分批布局，不過要等衝擊台積電可能的變數逐漸釐清後，台積電才具反彈走揚機會，後續仍具攻高1,200元可能。

廖婉婷表示，台積電可能面臨五種情境為：被課徵晶片稅、赴美擴大投資、跟英特爾合作案、被課徵反傾銷稅及被課晶片成品的晶片稅。

美國課徵晶片稅及赴美擴大投資的兩項方案都實施的可能性高，但對台積電影響相對較小；統一投顧預估台積電2025年每股稅後盈餘（EPS）約58至60元，如遭課晶片稅的影響EPS約在3至5%，本益比也由20倍降至18倍，所以，評估台積電在990至1,000元可進行築底。雖然保守預估課晶片稅也可能衝擊台積電EPS達10%，但這發生機率很低。

台積電與英特爾的合作案仍會影響到台積電，但統一投顧認為，這部分影響還將等方案更為明朗才易精算，不過，這部分帶來的影響可能要等2027年以後才會落實。

廖婉婷表示，被課反傾銷稅及課徵晶片成品稅的可能性極低，尤其是晶片成品稅需要拆解成品的晶片來源及組合等，恐嚴重影響報關作業，實施有其難度。