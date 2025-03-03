台股跌逾400點 電子熄火、台積電暫守千元

1990年底香港恒生指數收在3024點，當時台灣加權指數收在4530點，相信那一年的背景很多人都知道，著名的波斯灣戰爭成為港劇《大時代》的大奇蹟日的背景，也就是說，經過那一年的股市崩盤後，加權指數還比恒生指數高了1506點。

2025-03-03 06:22