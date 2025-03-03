台股跌逾400點 電子熄火、台積電暫守千元
228連假期間美股承壓，市場避險情緒升溫，台股今天開低補跌，盤中挫逾430點，摜破22700點，最低達到22615.02點，失守半年線約22850點，隨後跌勢收斂，電子類股熄火，台積電暫守千元大關。
至10時52分左右，台股加權指數達到22683.23點，下跌369.95點，跌幅1.6%，成交值新台幣2467.49億元；電子類股跌2.19%，金融類股漲0.03%。
電子權值股普遍弱勢，晶圓代工廠台積電盤中最低達1000元，跌幅3.8%，面臨千元保衛戰，聯發科最低1465元，跌幅3.3%，鴻海盤中最低171.5元，跌幅約1.4%。
228連假期間人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）股價弱勢，拖累供應鏈表現，緯創、仁寶盤中跌幅超過3%，勤誠、營邦下挫2%，廣達擬配息13元，坐擁殖利率題材，股價小漲約0.4%。
美國總統川普宣布5種數位資產可望納為美國新的「加密貨幣戰略儲備」，板卡族群受惠相關題材，青雲、承啟盤中漲逾3%，微星上揚約1%。
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