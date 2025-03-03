中國大陸振興政策發酵 亞泥盤中大漲逾4%

隨著中國大陸政策發酵，水泥產業有望迎來強勁復甦，法人表示，近期地產數據已連續兩個月改善，水泥產業可望迎來歷年最佳復甦，預估今年第2季報價將季增5-10%。亞泥（1102）3日盤中大漲超過4%，嘉泥（1103）上漲逾1%，台泥（1101）小跌，整體水泥族群走勢強過大盤。

展望2025年第2季，法人指出，傳統旺季來臨，加上中國大陸推出更積極的經濟振興政策，市場普遍認為政策發酵大約需9-12個月，預估水泥今年第2季報價將季增5-10%。此外，水泥產業具殖利率題材，進一步增添市場對台泥、亞泥等個股的信心。

另外，俄烏戰爭結束的重建題材，也讓水泥族群受惠。根據烏克蘭、世界銀行、歐盟委員會與聯合國在2024年的最新評估報告顯示，烏克蘭建物與基礎設施直接損失達到1,520億美元，其中前三大占比分別為住宅37%、交通22%、商業與製造業11%，並預估未來需耗時將近十年總計4,862億美元的重建費用，後續將帶來龐大的重建商機。

不過，受惠較多的為台泥，因台泥在土耳其有OYAK廠，地點位於黑海沿岸，可就近供給烏克蘭，目前歐洲水泥營收約占台泥集團營收三成，其中土耳其營收占歐洲水泥比重推估為其中的60%，產能占比為70%，歐洲水泥其餘部分為台泥葡萄牙廠貢獻營運；亞泥則因為水泥生產基地都位於中國大陸及台灣而受惠程度低。

亞泥元月合併營收58.77億元，遇到農曆年假期間工作天數減少，月減17%、年減9.44%，但是台灣市場表現優於去年。

亞泥今以42.6元跳空開高，盤中大漲逾4%，一舉站上年線大關；帶動嘉泥、信大（1109）、東泥（1110）、環泥（1104）股價皆上揚。