快訊

光陽將改選檯面下卻暗潮洶湧 柯勝峯面臨經營權保衛戰

國中生不治遭霸凌餵毒？ 南檢解剖相驗初步結果出爐

童協不再只是好朋友！孫協志和夏宇童登記結婚了 「一家三口為優先」

重建商機帶動散裝股？ 市場熱、法人冷

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
國際研究機構預估，今年散裝市場運力增速將較去年略為下滑。（路透）
國際研究機構預估，今年散裝市場運力增速將較去年略為下滑。（路透）

農曆年後受到巴西雨季及澳洲颶風等因素影響礦商出貨，導致海岬型船舶現貨運價一度跌破航商現金成本，近期運價回升，海岬型船舶日租金已來到1.5萬美元，處於航商日營運成本水準；分析師表示，雖俄烏停戰等重建商機帶動散裝股股價走勢，但在多數大型法人機構並未積極追蹤這些個股中，對散裝股仍維持中性略偏多的評價。

法人機構表示，俄烏停戰重建需求方面，由於烏克蘭可停靠大船的港口有限，倘若重建規模較大的話，由小船運送鋼材的可能性較高，然若鋼材需求回升，亦有利於鐵礦砂需求提升，因此，重建商機對於整體散裝市場需求具有正面效益；惟重建資金來源規劃以及重建時點目前尚存在不確定性。

運價方面，農曆年後受到巴西雨季及澳洲颶風等因素影響礦商出貨，導致海岬型船舶現貨運價一度跌破航商現金成本。近期氣候因素影響漸緩，運價已見回升，近日海岬型船舶運價已來到每日1.5萬美元，處於航商日營運成本水準。

另外，根據國際研究機構預估，今年散裝市場運力增速將較去年略為下滑，其中海岬型船舶運力增速將由2024年的1.8%降至1.3%，而其餘中小型船舶運力增速則與2024年相當、約3%~4%；此外，觀察新船訂單佔運力比重的數據，同樣也是海岬型船舶的新船訂單比重較低，因此，在各類型船舶中，海岬型船舶的運價走勢仍將相對看好。

分析師並表示，近期俄烏重建等商機，雖帶動散裝股股價反彈，不過，觀察近期大型法人機構的動向，卻對散裝船公司出具投資報告的動作並不積極，僅為數不多的機構零星發布買進報告，在法人圈態度未見轉趨積極前，散裝族群股價反彈後，仍維持中性略偏多的評價。

延伸閱讀

英、法等18國助烏停戰 提倡議盼美支持

美國調停俄烏戰爭 教廷外長：烏克蘭需參與談判

富豪戶資金 轉進基金、債券…存款占比二年半低點

波蘭總理：歐洲應加速實現國防自主 不依賴美國

相關新聞

債市的春天來了？辣媽：不敢保證但確實沒有這麼悲觀了

二月份美國10年期公債殖利率下滑超過0.3%，債市的春天來了嗎？沒人敢保證，但確實已經沒有之前那麼悲觀。

輝達AI紅利旺台股兩年 DeepSeek旺港股大反彈

1990年底香港恒生指數收在3024點，當時台灣加權指數收在4530點，相信那一年的背景很多人都知道，著名的波斯灣戰爭成為港劇《大時代》的大奇蹟日的背景，也就是說，經過那一年的股市崩盤後，加權指數還比恒生指數高了1506點。

台股跌逾400點 電子熄火、台積電暫守千元

228連假期間美股承壓，市場避險情緒升溫，台股今天開低補跌，盤中挫逾430點，摜破22700點，最低達到22615.02...

關稅與地緣風險升溫 非投資等級債擁收益、逆勢漲

關稅威脅加劇、美烏礦產協議破局，政策不確定性影響市場信心與股市大幅震盪，統計2月份，標普500指數下跌1.3%，資金轉向...

股利創歷年新高 這檔銀行股盤中飆逾4%

台中銀（2812）27日公布股利政策，每股股利配發1.12元，創歷年股利新高，比上一年度配發每股股利0.96元成長逾16...

台積電力守千元 統一投顧：組合拳可能性高 分批布局勝算高

台積電（2330）3日開盤測試千元關卡支撐力道，多頭今日早盤也力守千元之上；統一投顧總經理廖婉婷表示，台積電面臨五種變數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。