重建商機帶動散裝股？ 市場熱、法人冷

農曆年後受到巴西雨季及澳洲颶風等因素影響礦商出貨，導致海岬型船舶現貨運價一度跌破航商現金成本，近期運價回升，海岬型船舶日租金已來到1.5萬美元，處於航商日營運成本水準；分析師表示，雖俄烏停戰等重建商機帶動散裝股股價走勢，但在多數大型法人機構並未積極追蹤這些個股中，對散裝股仍維持中性略偏多的評價。

法人機構表示，俄烏停戰重建需求方面，由於烏克蘭可停靠大船的港口有限，倘若重建規模較大的話，由小船運送鋼材的可能性較高，然若鋼材需求回升，亦有利於鐵礦砂需求提升，因此，重建商機對於整體散裝市場需求具有正面效益；惟重建資金來源規劃以及重建時點目前尚存在不確定性。

運價方面，農曆年後受到巴西雨季及澳洲颶風等因素影響礦商出貨，導致海岬型船舶現貨運價一度跌破航商現金成本。近期氣候因素影響漸緩，運價已見回升，近日海岬型船舶運價已來到每日1.5萬美元，處於航商日營運成本水準。

另外，根據國際研究機構預估，今年散裝市場運力增速將較去年略為下滑，其中海岬型船舶運力增速將由2024年的1.8%降至1.3%，而其餘中小型船舶運力增速則與2024年相當、約3%~4%；此外，觀察新船訂單佔運力比重的數據，同樣也是海岬型船舶的新船訂單比重較低，因此，在各類型船舶中，海岬型船舶的運價走勢仍將相對看好。

分析師並表示，近期俄烏重建等商機，雖帶動散裝股股價反彈，不過，觀察近期大型法人機構的動向，卻對散裝船公司出具投資報告的動作並不積極，僅為數不多的機構零星發布買進報告，在法人圈態度未見轉趨積極前，散裝族群股價反彈後，仍維持中性略偏多的評價。