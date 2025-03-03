川普引爆幣圈激情 概念股今日尚勇
美國總統川普2日宣布，五種數位資產可望納為美國新的「加密貨幣戰略儲備」，被點名的加密貨幣交易價格暴漲，激勵台廠相關概念股3日一開盤即士氣高昂，青雲（5386）、映泰（2399）一度逼近漲停，承啟（2425）、撼訊（6150）等也同步量價俱揚；但台股空軍壓境摜破半年線，上述概念股盤中漲幅也見收斂，惟青雲仍維持3%以上漲幅、相對出色，交投則以映泰相對熱絡。
專家指出，川普政府雖然為加密貨幣行業創造了新的機會，但監管框架的細節仍需進一步完善，市場的穩定性是一大挑戰，因為一旦監管過於寬鬆，市場波動可能會加劇，影響投資者信心。美國是否能夠真正成為全球加密貨幣的中心，仍然取決於未來政策的執行力度和市場的發展方向。
青雲2024年前三季營收29.95億元每股盈餘1.48元，優於2023年同期的1.21元；2025年1月營收為4.86億元，年增148.01%。股價表現上，青雲上週股價跌5.21%、週線翻黑，2月漲0.39%、月線翻紅，3月首日受虛擬貨幣暴衝激勵，早盤股價一度衝上83.7元，叩關季線，登2餘月波段新高。
美國總統川普宣布，5種數位資產可望納為美國新的「加密貨幣戰略儲備」，當日被點名的加密貨幣交易價格隨即暴，其中，全球市值最大加密貨幣比特幣上漲約8%，來到9萬828美元；市值第2的以太幣上漲8.3%，來到2409美元；另3種市值相對較小的數位貨幣中，瑞波幣於華府時間下午1時上漲約34%、索拉納幣上漲約22%、艾達幣飆漲逾63%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言