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川普引爆幣圈激情 概念股今日尚勇

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
川普政府雖然為加密貨幣行業創造了新的機會，圖為川普與比特幣的合成圖像。(歐新社)
川普政府雖然為加密貨幣行業創造了新的機會，圖為川普與比特幣的合成圖像。(歐新社)

美國總統川普2日宣布，五種數位資產可望納為美國新的「加密貨幣戰略儲備」，被點名的加密貨幣交易價格暴漲，激勵台廠相關概念股3日一開盤即士氣高昂，青雲（5386）、映泰（2399）一度逼近漲停，承啟（2425）、撼訊（6150）等也同步量價俱揚；但台股空軍壓境摜破半年線，上述概念股盤中漲幅也見收斂，惟青雲仍維持3%以上漲幅、相對出色，交投則以映泰相對熱絡。

專家指出，川普政府雖然為加密貨幣行業創造了新的機會，但監管框架的細節仍需進一步完善，市場的穩定性是一大挑戰，因為一旦監管過於寬鬆，市場波動可能會加劇，影響投資者信心。美國是否能夠真正成為全球加密貨幣的中心，仍然取決於未來政策的執行力度和市場的發展方向。

青雲2024年前三季營收29.95億元每股盈餘1.48元，優於2023年同期的1.21元；2025年1月營收為4.86億元，年增148.01%。股價表現上，青雲上週股價跌5.21%、週線翻黑，2月漲0.39%、月線翻紅，3月首日受虛擬貨幣暴衝激勵，早盤股價一度衝上83.7元，叩關季線，登2餘月波段新高。

美國總統川普宣布，5種數位資產可望納為美國新的「加密貨幣戰略儲備」，當日被點名的加密貨幣交易價格隨即暴，其中，全球市值最大加密貨幣比特幣上漲約8%，來到9萬828美元；市值第2的以太幣上漲8.3%，來到2409美元；另3種市值相對較小的數位貨幣中，瑞波幣於華府時間下午1時上漲約34%、索拉納幣上漲約22%、艾達幣飆漲逾63%。

加密貨幣

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