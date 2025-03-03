SCFI 連七跌 但歐洲線反彈 法人對海運股評價維持中立
SCFI指數截至上周為止，為1,515.08點，較前一周下跌5%，其中，美東線周跌11.28%、美西線周跌14.62%、歐洲線上漲7.29%；法人機構表示，SCFI指數連續第七周走跌。隨前期運價跌幅擴大，近期歐洲線運價已出現止跌跡象，但後續市場變數仍多，對海運股評價維持中立。
分析師表示，以哈停火方面，媒體報導第一階段談判已於3月1日到期，惟哈瑪斯拒絕延長第一階段停火的規劃，以色列已中止任何人道援助物資進入加薩走廊，加薩南部3月2日遭以色列部隊砲擊及戰車開火攻擊。
隨前期運價跌幅擴大，近期歐洲線運價已出現止跌跡象，惟後續市場變數仍多，其中以哈停火進展為主要觀察重點，運價是否落底仍有待觀察。展望2025年，研調機構預估，市場運力供給的年增幅將由2024年的10.5%下滑至5.6%，需求則由3%下滑至2.5%，市場仍處於供過於求狀態，然供給壓力有望減輕。
但運價走勢關鍵仍在於紅海危機的持續性，若紅海危機解除、航商不需繞道而行的情況下，將加重市場過剩運力的壓力，進而壓抑運價水準；反之，若紅海危機持續，則航商繞道將有利去化過剩運力，為運價走勢帶來支撐。
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