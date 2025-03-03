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台股開盤補跌319.13點 受美股影響 台積電下挫近3%
台股今日開盤加權指數以22734.05點開出，最低來到22615.02點，下跌319.13點，跌幅1.38%；櫃買指數以259.37點開出，下跌幾0.55點，跌幅0.21%。
美股於228連假期間走勢呈現先跌後彈，四大指數僅道瓊上漲0.9%，標普500下跌0.03%，那斯達克下跌1.2%，費城半導體指數下跌4.4%，尤其與台股高度相關的台積電美國存託憑證（ADR）、輝達分別累計下7.2%、4.8%。
台股今日指標股包括台積電開盤價為1000元，較上周收盤價1040元跳空下跌，不過下方隨即出現買盤，回升至1010-1015元區間；鴻海開盤價172元，盤中最高至175元，雖未向下跳空，鴻海盤中呈K線上影線長，顯示上方仍有賣壓；另外聯發科、廣達、等也都受大盤影響，小幅度回檔修正。
台股上周收在23053.18點，下跌677.07點，失守季線23116點。
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