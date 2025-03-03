債市的春天來了？辣媽：不敢保證但確實沒有這麼悲觀了

債市的春天來了嗎？

上週五（2月28日），美國商務部公布的個人消費支出（PCE）顯示，1月份消費者支出減少0.2%，為2023年3月以來首次下降，而核心PCE指數（不含食品和能源）上漲0.3%，符合市場預期，暫時沒有通膨失控的疑慮。

上週四（2月27日），美國勞工部公布的數據顯示，初次申請失業救濟金人數增加至242,000人，較前一週上升22,000人，達到三個月來的新高，超出經濟學家預期的220,000人。雖然這一數據仍處於過去三年的適中範圍內，但增幅可能引發市場對勞動力市場潛在疲軟的擔憂。分析師指出，近期政府裁員的影響可能在未來數週內進一步顯現。

在關稅的部分，美國總統川普宣布，將於3月4日開始對加拿大和墨西哥的進口商品徵收25%的關稅，並計劃對中國和歐盟的商品提高關稅。這些舉措加劇了市場對全球貿易戰的擔憂，投資者轉向避險資產，推高了美國公債價格，殖利率隨之下滑。

從FedWatch來看，市場預期聯準會首次降息時間已從九月份提前至六月份，並預計全年將降息兩次。這與市場先前篤定2025年經濟向好的氛圍相比，已有明顯改變。二月份美國10年期公債殖利率下滑超過0.3%，債市的春天來了嗎？沒人敢保證，但確實已經沒有之前那麼悲觀。

本週即將公布的重要數據包括：採購經理人指數（PMI）、失業率、非農就業數據等，這些指標將影響聯準會三月份的利率決策，值得投資者密切關注。

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