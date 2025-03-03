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連假期間台積電ADR重挫7.2% 台積電大跌陷千元保衛戰

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股連假休市期間，台積電ADR合計重挫7.2%。（路透）
台股連假休市期間，台積電ADR合計重挫7.2%。（路透）

台股連假休市期間，台積電ADR合計重挫7.2%，加上再傳出CoWoS砍單消息，台積電不回應相關傳聞，但封測供應鏈則是表示，近期CoWoS相關訂單仍供不應求，沒有被砍單；3日台股開盤就大跌， 台積電（2330）以1,000元開出，大跌40元，市值25兆9,327億元。

台積電早盤以1,000元開出，大跌40元，股價陷入千元保衛戰，股價開低後一度拉至1,020元；統計台積電從今年初的高點1,160元下跌以來，跌幅達13.79%；市值則是從30兆819億元跌掉4兆1,492億元。

美股上周四大跌，周五則是齊漲，但台積電ADR則是合計重挫7.2%，衝擊早盤股價開低，除了關稅的問題，及川普一連串針對性的言論之外，市場再度傳出台積電CoWoS先進封裝產能遭大客戶砍單的傳聞。

市場相關傳聞包括台積電CoWoS今年平均月產能下滑到6.25萬片，低於原先市場預期的7萬片之上，且輝達下單月產能從原預期4.2萬片左右，降至3.9萬片，且博通、邁威爾也加入砍CoWoS訂單行列。

台積電不回應相關傳聞；不過；封測供應鏈則是指出，近期CoWoS相關訂單仍供不應求，沒有被砍單，可能是製程及世代交替移轉，甚至可能是開始有客戶布局下世代扇出型面板級封裝（FOPLP），導致誤解。

CoWoS 台積電

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