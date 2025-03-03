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台股早盤跌逾400點！台積電開盤下挫40元 力守千元關卡

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台積電開盤下挫40元力守千元關卡 台股早盤跌逾400點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股早盤跌逾400點。圖／本報系資料照片
台股早盤跌逾400點。圖／本報系資料照片

美股上周四（2月27日）大跌的陰影影響台股3日開盤指數下跌319.13點，開盤指數為22,734.05點，早盤跌逾400點，最低來到22,615.02點。台積電（2330）開盤價1,000元，下跌40元。

群益投顧表示，大盤指數收盤跌破季線，短期均線架構轉弱，技術面壓力明顯上升，228連假期間，美科技股重挫，將開低向半年線以下測試支撐。短線波動幅度加劇，持股應確實依短線技術面多空順勢因應。

操作題材可留意 BDI指數持續走揚，散裝航運偏多震盪；戰後重建需求，全球鐵礦砂載運需求轉強，加上巴西穀物出口3、4月進入旺季，澳洲煤炭及鐵礦石出口從先前颶風的影響中改善，帶動散裝運價持續走高，BDI單月上漲幅67.21%、BCI更飆漲逾95.27%，加持散裝航運股偏多表現。

上周五（2月28日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,840.91點，上漲601.41點、漲幅1.39%；S&P500指數上漲1.59%；那斯達克指數上漲1.63%；費半指數上漲1.71%。台積電ADR跌0.31%。

川普周日宣布，五種數位資產可望納為美國新的「加密貨幣戰略儲備」，被點名的加密貨幣交易價格隨即暴漲。消息一出，這些資產今天應聲上漲8%到63%不等。

路透社報導，川普在社群媒體上發文說，1月針對數位資產發布的行政命令將創建涵蓋比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ether）、瑞波幣（XRP）、索拉納幣（SOL）、艾達幣（ADA）等加密貨幣的貨幣儲備。

上周四因輝達財測成長趨緩、川普宣布3月4日加墨關稅如期實施，再加徵中國大陸10%關稅而全面重挫，上周五關鍵通膨數據如預期降溫雖帶動反彈，但四大指數累計僅道瓊漲逾0.9%，那指仍跌1.1%，費半重跌逾4%。輝達下跌4.5%、台積電ADR連二黑跌7.2%。

三大法人上周四集中市場合計賣超598.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超451億元，投信賣超80億元，自營商（自行買賣）買超3.3億元，自營商（避險）賣超71億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少45口至12,446口，其中，外資淨空單增加1,706口至36,719口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,460口至7,781口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在22,500點 ; 月買權最大OI落在24,200點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.96下降至0.84。VIX指數上升0.04至19.89。外資台指期買權淨金額0.11億元 ; 賣權淨金額1.16億元。整體選擇權籌碼面偏空。

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