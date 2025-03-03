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台積電ADR弱勢 法人：留意MWC、工具機展題材

中央社／ 台北3日電
228連假期間台積電美國存託憑證（ADR）表現弱勢。路透
228連假期間台積電美國存託憑證（ADR）表現弱勢。路透

美股2月28日因技術性反彈收紅，科技股為主的那斯達克指數上漲302.86點。投顧法人分析，228連假期間台積電美國存託憑證（ADR）表現弱勢，且川普關稅本週將生效，台股短線恐承壓，可留意今天揭幕的世界行動通訊大會（MWC）及工具機展相關題材。

美股道瓊工業指數2月28日終場上漲601.41點，或1.39%，收在43840.91點；標準普爾500指數上漲92.93點，或1.59%，收在5954.50點；以科技股為主的那斯達克指數上漲302.86點，或1.63%，收在18847.28點；費城半導體指數上漲79.993點，或1.71%，收在4766.746點。

台股2月27日開高後震盪，大型權值股表現疲軟，盤中跌點擴大，最後一盤因MSCI季度調整影響帶量下殺，終場加權指數下挫349.37點，收23053.18點，跌幅1.49%，摜破季線約23116點；台股上週跌677.07點，週線翻黑。

產業訊息部分，IC通路大廠大聯大2月28日晚間在證交所召開重大訊息記者會，宣布將以每股現金新台幣25元，公開收購華經資訊51%普通股。對照華經2月27日收盤股價36.65元，折價31.7%。

王品集團旗下韓式料理品牌「初瓦」全台北、中、南共3間分店今天正式歇業，各分店將由集團內的其他品牌進駐，集團以多品牌為發展策略，積極汰弱留強，提升營運效能。

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