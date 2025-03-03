聽新聞
0:00 / 0:00
台積電ADR弱勢 法人：留意MWC、工具機展題材
美股2月28日因技術性反彈收紅，科技股為主的那斯達克指數上漲302.86點。投顧法人分析，228連假期間台積電美國存託憑證（ADR）表現弱勢，且川普關稅本週將生效，台股短線恐承壓，可留意今天揭幕的世界行動通訊大會（MWC）及工具機展相關題材。
美股道瓊工業指數2月28日終場上漲601.41點，或1.39%，收在43840.91點；標準普爾500指數上漲92.93點，或1.59%，收在5954.50點；以科技股為主的那斯達克指數上漲302.86點，或1.63%，收在18847.28點；費城半導體指數上漲79.993點，或1.71%，收在4766.746點。
台股2月27日開高後震盪，大型權值股表現疲軟，盤中跌點擴大，最後一盤因MSCI季度調整影響帶量下殺，終場加權指數下挫349.37點，收23053.18點，跌幅1.49%，摜破季線約23116點；台股上週跌677.07點，週線翻黑。
產業訊息部分，IC通路大廠大聯大2月28日晚間在證交所召開重大訊息記者會，宣布將以每股現金新台幣25元，公開收購華經資訊51%普通股。對照華經2月27日收盤股價36.65元，折價31.7%。
王品集團旗下韓式料理品牌「初瓦」全台北、中、南共3間分店今天正式歇業，各分店將由集團內的其他品牌進駐，集團以多品牌為發展策略，積極汰弱留強，提升營運效能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言