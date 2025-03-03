安聯投信：變局未定 台股評價面將受首波衝擊

安聯投信台股團隊展望後市，變局未定，評價面將受首波衝擊，漲多與高評價個股在產業面出現雜音情形下更容易大幅振盪，現階段低股價基期、低產業基期題材或可吸引部分資金青睞。技術面，在傳產股支撐下，台股有望維持區間走勢；電子類股指數回測季線，後續電子股走勢強弱，則可觀察AI伺服器在第2季放量的預期，是否能有效提電子類股。

安聯投信台股團隊表示，台股過去一周，傳產走勢優於電子，美國提高鋼鐵關稅、烏俄重建商機推升市場對散裝航運、鋼鐵股的想像空間，機器人概念持續發酵推高工具機族群；除此之外，評價面位在谷底期的傳產龍頭股維持穩健走勢。

安聯投信台股團隊表示，AI供應鏈的雜音仍未完成解除，但相對來看，已漸趨明朗，年報的好壞成為影響個股走勢主要因素，IC設計、半導體設備、IC封測乃至於中下游個股呈現拉回，AI類股表現有趨穩現象，其中若年報表現優於預期則走勢仍有創新高的動能。

總體來看，安聯投信表示，傳產股地位相對提高，但以評價修復、美國關稅、俄烏重建等題材面為支撐動力；電子走勢則偏弱，主因在於股價漲幅大、AI雜音等因素；前者受惠題材面的資金挹注，後者則是長線趨勢行進間修正，兩者多空格局隨時可能對換，目前持平看待兩者輪動，資金是否重回電子，仍視AI伺服器的出現形勢。

安聯投信台股團隊表示，美國總統川普強推對等關稅政策，全球皆為川普目標，台灣半導體更多次為川普提及，產業界目前除評估美國建廠外，並未見到積極動作，主因台廠以製造為主，並不負責關稅支付，現階段美國關稅不致對台股有重大影響，後續則須觀察政策動向、通膨變化對利率及終端需求影響。

就基本面或題材面，安聯投信台股團隊表示， 輝達（NVIDIA）財報符合正向預期，GTC亦將在3月17日召開，市場關注NVIDIA將展示GB300、CPO switch、NVL288等產品，屆時相關AI類股或有可能受惠此一事件。