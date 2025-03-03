永豐投顧：3月台股22,500～23,650點震盪整理

永豐投顧表示，投資機構TD Cowen分析師報告指出，微軟已取消在美國租賃大規模資料中心的計畫，暗示AI基礎設施可能出現供應過剩的風險，在台積電（2330）及AI概念股領跌下，指數重新回到箱型區間。自2024年10月開始，指數於22,500～23,650間震盪。永豐投顧認為，在川普時不時頒布行政命令下，市場瞬息萬變，且資金於類股中快速輪動，積極型投資人採取題材股短打操作，獲利即時放口袋。保守投資人則可以等績優股回到季線至半年線附近再逢低買進。

永豐投顧指出，3月觀察重點聚焦在： 對等關稅；川普對台積電可能的解決方式及影響； 美國聯邦公開市場委員會（FOMC）及世界行動通訊大展（MWC）。

永豐投顧表示，對等關稅尚未實現，最快於4月上路。川普1.0執政時，在對中國大陸課徵關稅的影響下，產業多外移生產基地至墨西哥及越南，墨西哥及越南高居對美順差的第二位及第三位，在對等關稅下，墨西哥概念股及越南概念股反而成為投資人擔心標的，目前約有300家台灣廠商在墨西哥設廠，後續廠商將視稅率情況調整生產基地或至美國設立生產基地，其所產生的資本支出費用可能會稍影響獲利情況。

台積電股價受到干擾方面，美國預計4月2日對全球半導體課稅25％，以台積電美國客戶營收占70％計算，每股稅後盈餘（EPS）衝擊減少約3～3.5元，原預期2025年台積電稅後EPS 58.77元，若考量客戶分攤比例30%、50%的結果，則EPS修正後分別為56.56、57.30元，但因技術無外流，評價不受影響。先前傳出台積電被迫技術入股英特爾晶圓代工廠二成持股，估算台積電今年EPS減少3～4元，台積電的先進製程是其關鍵的競爭優勢，與英特爾等競爭對手分享這項技術可能會削弱其市場地位，股價評價可能降低。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）這次將公布利率點陣，預期在關稅不確定因素下，美國聯準會（FED）對降息持保守看法，市場可能會出現2025年僅降息一碼甚或出現不降息的論調。若以FedWatch工具來看，市場預期降息一碼，由原先預期的7月降息遞延至9月。

3月3日至6日將舉行世界行動通訊大展（MWC）。在DeepSeek出世下，帶來AI工具價格競爭壓力，AI運用將普遍運用於手機及邊緣AI，預期此次展覽的題材股以邊緣運算及機器人為主，在邊緣運算部分，以聯發科（2454）為首，其次可以觀察研華（2395）、研揚（6579）、艾訊（3088）、立端（6245）及宸曜的表現。在機器人部分，以亞光（3019）為首，並可觀察上銀（2049）、所羅門（2359）、盟立（2464）、大銀微系統（4576）、台灣精銳（4583）及和大（1536）的股價表現。