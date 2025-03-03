台股3月天 估先下後上

輝達及台積電（2330）ADR在228連假期間大跌，台股今（3）日無法避免下殺。展望3月，法人認為，行情有望先下後上；雖人工智慧（AI）概念股賣壓仍重，重建概念股也可能漲多回檔，但資金可能流向3月展覽概念股、2月營收傑出股、金融股、高息股等。

法人指出，3月展覽備受矚目，包括台北國際工具機展、世界行動通訊大會（MWC）、輝達GTC大會等，目前市場普遍關注機器人、資安、行動通訊、低軌衛星、自動駕駛等題材。

其次，上市櫃公司將密集公布2月營收。今年農曆年假在元月，工作天數少，基期偏低，2月營收成長率不論是月增率或年增率，都會交出較佳表現，有利鼓舞投資人信心。此外，去年財報及股利配發政策也將陸續公布，將吸引不少資金進駐。金融股及營建股去年獲利搶眼，今年有望配發不錯的現金股利，加上投信去年募集不少高股息ETF，有機會納入成分股，值得注意。