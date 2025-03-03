股票分割風潮…股價親民 具三大優勢

股票分割風潮從美股吹向台股，法人分析，上市櫃公司股票分割具備三大優勢，其一是流動性增加、其次是前景看好、其三是有利於新股發行與籌資，可謂一舉多得。

業界人士指出，股票分割只會增加在外流通股票，不會影響公司總市值與股東權益，近年來成為許多高價股或科技巨頭慣用方式，包括美股巨頭、國際大廠的輝達、蘋果與特斯拉都曾使用過股票分割，降低投資門檻。

在分割的優勢方面，專家指出，其一是增加股票流動性，提高小資族投資意願。雖台灣股票可以零股買賣，但零股流動性略差於整股、盤中成交價可能與整股不同，透過股票分割降低股價，有助提高股民投資意願，對分割後股價具有正向動能。

其二，隱含公司看好未來營運前景。專家指出，經營階層看好未來營運向好，將帶動股價續漲可能性，才會發動股票分割，因而股票分割前通常也會帶來一波股價上漲動能。第三，有利發行新股。公司如有準備發行新股或希望提高被併購機會，透過股票分割以降低股價，亦可提高計畫成功率。