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連假不平靜…台積打千元保衛戰 台股恐測試半年線

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

228連假利空頻傳，美國總統川普表示加拿大、墨西哥關稅如期生效、並將對中國大陸進口產品再度加徵10%額外關稅，台積電（2330）為首的科技股承壓，後又有「川澤會」不歡而散，衝擊重建概念股。台股今（3）日補跌壓力沉重，面臨半年線保衛戰，也考驗內資捍衛台積電千元關卡決心。

美股主要指數上周五（28日）雖上揚，但仍未收復上周四失土，輝達及台積電ADR上周四都大跌，各跌8.4%、6.9%，累計連假期間台積電ADR跌7.2%，不利台股今日盤勢。

川普政策及美股走勢仍是左右台股後市的關鍵因素。綜合富邦投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清看法，川普關稅政策一波接一波，如果時間拖長，台股整理期間也可能拉長。只要美股跌，外資對台股主要就站在賣方。另外，市場也還在消化之前對人工智慧（AI）前景過度樂觀的預期。

台積電去年大幅領漲大盤，但今年以來情勢逆轉，累計已下挫3.2%，加權指數則仍有0.08%漲幅。以台積電2月27日收盤價1,040元來看，若與台積電ADR同步跌7.2%，勢必跌破1,000元，將是去年11月底以來最低價，也考驗國家隊等內資捍衛台積電千金地位的決心及能力。

至於加權指數，上周雖然大跌2.8%，但2月27日收在23,053點，仍在半年線22,845點之上。如果台積電今日大跌，大盤可能測試半年線，甚至進一步下探前波低點、也是今年1月13日的盤中低點22,458點。

台股今日難以避免補跌，不過，儲祥生認為，台積電現貨跌幅可能只有ADR跌幅的一半，仍有希望守住1,000元大關；今日大盤則可能震盪400、500點，如果收下影線，則是最佳狀況。

從法人動向來看台積電籌碼，外資大賣台積電，持股比率降到一年多來新低。外資連續四日賣超台積電累計高達5.6萬張，累計今年來賣超8.2萬張，賣超金額853.9億元，持有台積電比率降至73.24%，為去年1月18日73%後最低。

至於內資，則是逢低買進。以自營商對台積電最積極，今年來已買超5,409張，買超60.6億元；投信則對台積電連五買，累計今年來買超4,916張，買超51.7億元。

台積電 台股

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