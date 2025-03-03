高價股票分割 掀起風… 材料、鈊象傳有意跟進

國內上市櫃公司今年以來陸續傳出股票分割計畫，包括康霈、世紀民生等高價股今年上半年都將進行股票分割，另外包括科技股鈊象（3293），傳產化工股濟南大自然新材料（材料-KY）（4763）也有意分割股票，有望再掀市場投資熱潮。

化工股王材料-KY、遊戲股王鈊象近日傳出有意分割公司股票，兩家公司股價均逼近千元，據悉，兩家公司都積極規劃分割作業，但仍待董事會通過。其中材料-KY可能朝向一拆十方向辦理，預期近日就會有動作，材料昨日對此沒有回應。

材料-KY為了朝上游原料整合的第二座新廠「魯志伸新材料」，近日在山東德州臨邑舉行投產竣工儀式，預計年產3萬噸特種醋酸，將材料-KY的原料供應端擴大兩倍。

材料-KY董事長王克璋表示，未來新廠生產的紡絲級醋片，除供應濟南大自然與阿斯泰克生產絲束與長絲外，塑料級醋片還可運用於眼鏡鏡框、髮夾、鞋帶頭等領域，將能為材料-KY挹注2025年營運動能。

另外鈊象近期傳出正考慮進行股票分割，藉此增加股票流動性及降低投資門檻，一旦成功分割，將創國內遊戲族群股票分割首例。

針對股票分割傳聞，鈊象發言系統不予置評。不過，由於鈊象近年來業績火熱，股價也頻創新高，數度站上千元大關，但交易量始終無法擴大，即使歷經二次「買一送一」配息，交易量似乎未見起色，因此考慮進行股票分割，確實相當合理。

此前，新藥公司康霈生技自2022年12月26日以122元登錄興櫃後，搭上全球減重藥物熱潮，再加上該公司研發的減脂新藥CBL-514臨床一路過關，帶動股票一路狂奔，去年3月康霈曾通過變更，將股票面額由10元變更為5元，今年2月7日再宣布，董事會通過變更每股面額由5元再降為0.5元，讓已發行股數再膨脹為十倍達15.37億股，此案將提報5月5日舉行的2025年股東常會決議。

康霈上周四（27日）股價收938元，雖然研發中藥物CBL-514剛通過二期臨床試驗，但市值已達1,442.9億元，在生技股中僅次於藥華藥的2,173.8億元。

世紀民生經營面橫跨生技、無人機、建材與工程、服飾與廣告等領域，今年2月下旬，董事長張祐銘曾表示，由於公司股本小，流動性較差，不易增資，因此已通過將進行股票分拆，計畫一拆為20，主管機關已核准，估計3月底可分拆完成。