一周盤前解析／工具機展、MWC概念 搶鏡

台股上周四（27日）下跌349點、以最低23,053點收大黑棒，跌破季線。投顧法人認為，近期行情將延續震盪，有題材的個股較有表現機會，包括台北國際工具機展、世界行動通訊大會（MWC）、美國概念股、成衣與鞋材等。

台新投顧協理范婉瑜指出，近日受到美國總統川普提出關稅政策，以及美國經濟前景出現疑慮等影響，股市趨於震盪，加上3、4月加、墨將加徵關稅，歐盟各國嚴陣以待，恐各國貿易摩擦再起，行情震盪加劇，預期加權指數維持震盪整理格局，有題材的個股較有表現機會，題材包括台北國際工具機展、MWC參展公司。

統一投顧協理陳晏平表示，觀察輝達法說，創辦人黃仁勳透露市場對AI晶片Blackwell的需求驚人，AI相關概念股可望受惠，不過川普關稅議題持續干擾，台股現階段大漲不易，後續觀察外資期貨空單及量價變化，操作上建議低接不追高、並控制持股比率，選股方向以美國概念股、內需消費及消費IC、輝達概念股、AI PC、成衣與鞋材、散裝及高殖利率的營建等族群為主。