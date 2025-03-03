留政鈺專欄／資金轉向 低基期非電出運

近期市場對美國經濟轉趨保守，主因美國總統川普一連串關稅政策影響，加、墨25%關稅如期4日開徵，惟下一波對歐盟也將加增25%關稅；繼鋼鋁輸美將啟動25%關稅外，近期也啟動對銅關稅的調查。

這一波川普關稅戰又急又快，全球各國都很難置身事外，加上馬斯克主導的政府效率部門持續加大對公部門裁員計畫，要求各政府機構在3月13日前提交重組計劃，聯邦政府員工士氣低迷，一連串政策打擊民眾消費信心。

經濟表現趨保守，惟通膨壓力仍未解除，受食物類、天然氣等價格上漲影響，元月通膨數據意外加速，偏高的通膨數據未能推遲市場對降息的時程，Fedwatch預估今年降息可能落在6月18日和10月29日，市場對經濟衰退疑慮更高於通膨，反應在近期美國10年期公債殖利率表現，資金一蜂窩流入債市避險。

另外，還有兩個避險指標觀察，分別是日圓匯率和黃金價格。受1月日本通膨數據攀高至4%影響，對下半年日銀升息1碼預期提高，日本10年期公債殖利率上周來到1.466%，創2009年來高點，目前仍接近1.4%，市場持續壓注日圓升息。截至最新統計，日圓期貨多單部位達54,960口，直逼去年9月底64,000口高點，近期日圓升至148.57元，仍有升至145元壓力。

至於金價表現，受中國人行持續增持黃金外匯部位影響，近期金價創下2,956美元新高，年內漲幅近10%。展望本周，美國將公布2月ISM製造業與服務業指數、就業報告等，對美國經濟是否出現轉折值得留意。

上周輝達公布財報，第4季營收393億美元，年增率78%，優於預期約2.7%，其中毛利率73.5%，較前季下滑1.5%，符合市場預期，每股稅後純益（EPS）0.89美元，高於市場預估0.84美元。

其中，資料中心營收356億美元，年增93%，市場預估本季有機會達380~390億美元，經營層對第1季營收預估為430億美元，毛利率約71%，營收展望符合預期，惟毛利率指引略低預期，市場對今、明年每股獲利預估分別為4.48、5.58美元，市場平均目標價為175美元，3月17日GTC大會前，股價應該有表現機會。

台股部分，受到台積電政治議題影響，2月台股月線收黑472點，下跌2.01%，年內漲幅接近持平，單月成交量增至4.74兆元，呈現價跌量增。近期美國鋼鐵關稅開徵在即，全球鋼鐵景氣出現落底回溫，反應3月鋼價普遍以平高盤開出，2月包括中鋼、中鴻、大成鋼和新光鋼等股價都有明顯漲幅，後續可以持續留意。

受到鋼價復甦效應，連動海岬型運費指數（BCI）近期出現連續性上漲走勢，若以近期低點711點上漲至1,397點，出現底點反彈大漲，對照慧洋-KY和裕民現貨比重高的散裝航運股價也有所表現，資金結構出現由電子轉進低基期非電子部分，操作上仍需分散布局。

展望本周，進入2月營收公布期，也有部分公司開始公布年報，過往3月台股處於個股表現，惟台股融券仍達31.98萬張，3月將進入融券回補月，對於低檔買盤仍有挹注。

從技術面來看，台股仍面臨前波24,000點壓力，目前季線走平在23,081點，台股拉回至季線附近整理，配合MACD轉負，資金呈現輪動，低檔22,400點仍有支撐，預估台股有機會於22,400~24,000點之間整理，季線以下逐漸提高持股，靈活操作區間大震盪行情。

（作者是第一金投顧資深協理）