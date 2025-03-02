製鞋、紡織族群 大摩點將

摩根士丹利（大摩）最新報告指出，國際運動品牌出貨量保持良好增長，相關OEM廠受到帶動，1月營收穩健增長，時尚、休閒品牌同樣展現強勁增長，看好台廠中的儒鴻（1476）、來億-KY、鈺齊-KY、豐泰等製鞋、紡織廠皆獲「優於大盤」的評等，後市可期。

大摩說明，製鞋、紡織等OEM台廠1月受到農曆新年影響，工作天數減少，但受國際品牌營運帶動，營收穩健增加，此外，OEM廠商對於成長品牌的訂單增長展望仍然樂觀，預計Adidas的2025年服裝業務將成長中雙位數至20％，鞋類則估為低雙位數增長；Lululemon服裝業務有望成長40％至50％；New Balance估將增長高個位數至10％。

大摩表示，OEM廠商預估Nike的服裝和鞋類訂單2025年與去年持平，整體增長有限。另外，經歷疲弱的2024年後，OEM廠商預計Puma在2025年訂單將反彈；Under Armour則因產品開發有積極進展，新產品獲得批發合作夥伴的正面初步反饋，但該品牌過去幾年表現較低迷，供應鏈認為Under Armour分配產能仍有限。

供應鏈方面，在服裝OEM廠商中，大摩看好儒鴻受惠於利基市場及成長品牌，特別是新興的機能服飾品牌；而鞋類OEM廠商部分，看好來億-KY有Adidas和Hoka等營運帶動，且有潛在新運動品牌客戶加入，鈺齊-KY則有具吸引力的估值、受惠於On Running營運，後市可期，而豐泰可能在下半年迎來復甦。