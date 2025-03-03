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華南e指沖 新增ETF換股推播

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
華南永昌證券舉辦「金蛇運轉，好運連連」活動。華南永昌證券／提供
華南永昌證券舉辦「金蛇運轉，好運連連」活動。華南永昌證券／提供

今年來投資市場波動大，華南永昌證券為因應市場波動以及協助投資人分散投資風險，推出全年度台股、美股定期定額手續費均一價，鼓勵投資人規劃定期定額投資，不因市場波動而卻步，穩健達成資產配置目標。同時，華南e指沖App 3.0持續創新，新增「ETF新增持股／持股減碼推播」功能，協助投資人穩中求勝，累積長期勝率。

迎接金蛇年到來，華南永昌證券將於3至5月舉辦「金蛇運轉，好運連連」活動。凡於活動期間新開戶，並透過華南e指沖App成功進行台股交易，即可獲得500元多選一即享券。不論新舊戶，交易達指定門檻還有好禮大方送。

「股神」巴菲特掌控的投資公司波克夏股東會年報於近日出爐，巴菲特致股東信引起市場熱議。巴菲特在信中說「我們永遠將大部分資金部署在股票，尤其是美國股票中」，並強調長期複利的影響力。

近期美、台等股市震盪加大，不免讓投資人焦慮，然而，回顧全球主要股市歷史數據，市場波動本就是常態，堅持長期投資策略並做好風險分散，始終是投資人穩健獲利的最佳方針。

華南e指沖App 3.0除原先提高交易效率的閃電下單、雙視窗等獨家功能外，新增「ETF新增持股／持股減碼推播」功能。當ETF成分股調整時，系統將主動向用戶推播ETF新增持股及大幅減碼資訊。收到推播通知後，投資人可以「一鍵」從ETF換股推播頁面，切換至「新增持股／持股減碼」的個股報價頁面，一則通知、一個按鍵的時間，就能掌握投信換股的買賣盤價格波動，挑選適合交易的標的。

目前金管會正評估是否放寬現行台股ETF個股比重上限規定，若未來通過ETF單一個股持股可突破30%的限制，投資人便可透過此項功能即時掌握ETF成分股的重大調整，及早因應市場資金流向變化。

華南永昌證券秉持以客為尊的服務精神，不僅密切關注台美股市場波動及主管機關的政策變化，更持續精進各項數位服務功能，致力於協助客戶在市場波動中穩健增值，與客戶攜手共創更美好的投資未來。

ETF 台股

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