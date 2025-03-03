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就市論勢／消費電子、鋼鐵 可留意

經濟日報／ 吳志文（凱基開創基金經理人）

盤勢分析

大陸AI新創DeepSeek推出大語言模型 R1，引發市場回頭細究美系雲端服務供應商（CSP）在AI算力上的資本支出，調整對未來AI應用投資報酬率的期待，導致春節過後，台股AI半導體族群股價表現出現分化。

長遠來看，AI半導體類股的布局思維，或許不應過度關注美系CSP的資本支出，而是應將注意力放在AI應用端層面，如AI自動駕駛、AI機器人，以及AI軟體與數位廣告等應用商機。

投資建議

近期後段晶片設計服務族群股價表現出色，顯示推理用AI晶片需求將顯著提升。不論是訓練用或推理用晶片，都需要Wafer測試板或IC測試板，以及相應的探針頭或IC插座，相關供應商後續營收也將持續受惠AI算力需求攀升。

建議投資人在投資AI半導體族群時，可留意同時受惠於訓練與推理晶片需求的企業。隨著開源大語言模型增加，小語言模型發展也將隨之受益，將提高其在AI PC與智慧手機的應用機會，可望刺激市場需求。短期內，消費電子族群表現值得關注。

傳統產業方面，可關注營運處於低基期的族群，如紡織、鋼鐵、及海運貨櫃運輸等類股。由於美國關稅政策傾向於自身利益，受惠政策題材推動，上述類股表現值得留意。

多家金控將陸續公布2024年獲利，由於多數金控2024年獲利預估高於2023年，殖利率或許是助攻其短期股價表現的題材。

AI 晶片

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