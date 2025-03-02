MSCI調整尾盤爆量 台股跌破季線、周線收黑

加權指數上周四下跌349點，收在23,053點，跌破季線，成交量5,499億元。籌碼面部分，三大法人賣超598.7億元；其中外資淨空單增加1,706口至36,719口，現貨賣超451.0億元，投信賣超80.0億元，自營商賣超67.6億元。上周台股下跌677點，跌幅2.8%，周線收黑。

永豐期貨分析，上周三美股因輝達財報公布前反彈，但美股仍壟罩在川普的關稅政策中，四大美股指數漲跌互見，而上周四凌晨公布輝達財報優於預期，但市場已將預期定價，故輝達盤後呈現下跌的走勢。台股方面輝達財報超預期落空，高檔賣壓出籠，十點後AI類股大多下跌走勢，台積電更是下跌至1,040元，近期熱門的機器人類股也一同下跌，而較有題材加持的鋼鐵股則成為資金避風港。

永豐期貨指出，大盤雖仍在大區間震盪，但2月27日已跌破季線，近期消息面較為快速，投資人須留意川普相關動態以及相關經濟數據公布，台股休市期間可善用海外期貨進行避險。

此外，上周五公布的個人消費支出物價指數（PCE）1月年增率為2.5%，較前一個月小幅降溫，符合市場預期。激勵上周五美股四大指數收紅，以費半指數上漲1.7%最高。