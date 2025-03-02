地緣政治利空恐再起…重建概念股 海嘯第一排

台股因228休市，躲過全球科技股的慘跌行情。儘管美股上周五跌深反彈，但美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基28日在白宮會談不歡而散，原訂的礦產協議也未簽，讓市場對於對地緣政治前景感到憂心，備受期待俄烏大戰落幕的重建概念股，本周將面臨海嘯第一排的挑戰。

根據CMoney統計，今年來至2月27日，大盤漲幅僅剩0.08%，然而重建題材概念股漲幅一飛衝天，主要關鍵就在於此次是由美國總統川普主動出面希望促成和談，市場高度期待俄烏戰爭落幕，估計烏克蘭至少需要十年的重建時間，帶動鋼鐵、塑化、水泥、散裝航運等相關產業需求。

相關供應鏈的中鋼（2002）、大成鋼（2027）、裕民（2606）、慧洋-KY（2637）、南亞（1303）、台塑化（6505）以及台泥（1101）等，今年來漲幅都在一成之上。其中，大成鋼更是受惠於美國地區營收占比達九成，在川普全面開徵鋼鋁關稅下，有利其擴大市占率，累計前兩個月股價大幅飆漲61.4%。

不過隨著川普與澤倫斯基的會談不歡而散，原訂的礦產協議也未簽，使得市場擔憂周一相關戰後重建概念股將受衝擊。

對此，綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等看法，由於今年來，相關戰後重建概念股短線漲幅已大，即使「川澤會談」符合預期、並簽訂相關協議，短線相關概念股也有可能出現「利多出盡」的賣壓。更何況如今會談不歡而散，重建題材落空，且概念股短線股價又已漲多，相關個股明（3）日恐將面臨海嘯第一排賣壓的挑戰，除非後續美烏雙方出現轉折。

此外，陳奕光、群益投顧董事長蔡明彥認為，台積電上周五收1,040元已經領先大盤跌破半年線，下一步就會面臨到千元保衛戰，對應大盤影響約320點。也就是說，台股不排除跟著下探半年線的22,800點的可能，加上戰後重建概念股失望性賣壓出籠，預期台股明日恐將面臨較大的補跌壓力。