台積ADR連假跌逾7%…台股回檔壓力重 面臨半年線保衛戰

美國高科技股在228連假期間呈現先跌後彈的走勢，但累計此期間，輝達、台積電（2330）ADR仍分別大跌4.8%、7.2%。分析師預期，若明（3）日台股沒有政府基金的大力加持，指數恐有回測半年線22,845點的壓力。

總計在228連假期間，僅道瓊上漲0.9%，那斯達克下跌1.2%，費城半導體指數下跌4.4%，標普下跌0.03%。而與台股高度連動的輝達、台積電ADR分別大跌4.8%、7.2%。

法人指出，若以台積電ADR在228連假時的下跌7.2%幅度來看，相當現貨需下跌75元（以上周收盤價為1,040元計算），等同於造成大盤逾600點跌點，再以台股收盤價23,053點來看，台股甫進入3月，就可能將面臨半年線22,845點保衛戰。其中，若勞退、八大公股行庫等政府基金發力，則有機會可守住半年線。

分析師表示，若單純就技術面觀察，台股27日未能站穩5、10日等短期均線，進而引發賣壓出籠，導致盤勢急轉直下，尾盤又跌破前一日低點及季線，代表多頭反撲失敗。

此外，由於台股目前技術面持續修正，且已跌破季線支撐，若半年線無法守住，行情恐下探短線修正滿足點約22,500點、甚至不排除回測前波低點22,458點。

而美國總統川普的「讓美國再次偉大」，相關政策如希望各國紛紛「錢」進美國投資，並吸引全球富豪加入，分析師預期此舉將引領美元走強，非美貨幣趨貶，如此將不利國際熱錢前進台股、甚至中長期還可能持續撤離，這對台股來說恐將不妙。

不過，上周四尾盤，台指期並未跟隨大盤殺低，終場收盤時，正價差甚至由前一日的18點擴大至142點，成為短線行情有利多方的條件。