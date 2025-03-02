去年第4季、全年財報 54家公司賺逾一股本

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

上市櫃公司陸續公布去年第4季、全年財報。截至昨（1）日在公告財務數字個股中，全年有54家每股稅後純益（EPS）突破10元。其中，大立光（3008）194.17元、緯穎（6669）126.57元、信驊（5274）68.04元暫居EPS前三強。

上市櫃公司近期陸續召開董事會，通過去年第4季與全年財報，已有台積電、台新金、川湖、皇普、力成、台灣高鐵、富邦媒、創意等360家率先輸入公開資訊觀測站。其中單季為獲利的有285家、占比79.1%。

統計單季EPS超過10元上市櫃公司有大立光65.01元、緯穎38.19元、信驊24.95元、川湖22.63元、聯發科14.94元、台積電14.45元、祥碩12.54元，其它超過5元的有智擎，精測、聯詠、健策、台光電、京鼎、寶雅、力旺、創意、可成、瑞鼎、均華、群翊、雙鴻等。

全年獲利表現方面，大立光194.17元暫居第一，緯穎126.57元、信驊68.04元緊追，其他還有聯發科66.92元、川湖64.59元、祥碩51.57元，台積電、全心投控、聯詠、瑞昱、台光電、瑞鼎、寶雅、創意、京鼎等都超過25元，共54家公司去年全年獲利超過一個股本。

台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，由於近期美股、台股走勢震盪，盤面將由先前元月紅包行情，轉向至基本面表現為主軸。這些單季、全年高獲利個股，全數為百元、甚至千元俱樂部成員，股本屬中小型的占多數，普遍集中在AI、半導體及相關供應鏈，不僅不缺基本面成長題材，且股本不大，籌碼多在大股東、法人手中，將成為資金避險好去處。

台光電 台積電

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