台股犀利 去年獲利估逾4兆…現金股利可望大增20%

上市櫃公司陸續召開董事會公布去年財報、發布股利，市場聚焦現金股利水準，據法人圈最新預估，台股2024年獲利有望再次突破4兆元、來到4.06兆元，有機會為歷史次高，同時整體現金股利也將水漲船高至2.2兆元，較2023年增加20%。

富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國分析，AI等需求強勁，上市櫃公司2024年第3季獲利交出1.11兆元好成績，累計前三季來到3.02兆元。

觀察去年第4季營收狀況，10月交出4.15兆元歷史單月新高成績，12月4.09兆元為歷史第三高，淡季11月也有3.97兆元，整體第4季單季獲利有望再次挑戰1兆元大關，帶動全年獲利突破4兆元。

今年1月中台積電領軍揭開新一季度法說會，根據內外資法人圈走訪各供應鏈後，整體法人圈對產業脈動、上市櫃公司獲利掌握度更高，除台積電（2330）公布全年獲利達1.17兆元、聯發科1,063億元外，法人估鴻海1,592億元、長榮1,383億元，富邦金、國泰金也都突破千億元大關中，帶動台股整體獲利將來到4.06兆元水準。

2024年預估獲利將較2023年的2.93兆元成長38%，永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理呂仁傑表示，上市櫃公司去年獲利大幅成長，預期股利水準不會太差，再次突破2兆元機率相當濃厚。

外資、內資圈依據台股在2023年的現金股利發放率64,1%、2022年60.9%、2021年60.6%預估，考量美國總統川普頻頻揮出關稅大刀、AI需求依舊強勁等多種因素下，估計台股2024年現金股利發放率約可維持在60%上下。

整體發放金額以較保守估計可來到2.25兆元水準，較2023年大幅成長20.1%，次於2021年的2.34兆元，為歷史次高。

其中，台積電日前在美國召開董事會，敲定2024年第4季現金股利為4.5元、全年為17元之後，將發放的現金股利總額來到4,408億元，再次寫下新猷；聯發科也公布全年現金股利54元、現金股利總額864億；預估長榮的968億元，鴻海的833億元、富邦金的622億元等，有望成為前五大現金股利大戶。