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台股週線下跌677.07點 下週聚焦工具機展、MWC大會

中央社／ 台北1日電
台股示意圖／聯合報系資料照片
台股示意圖／聯合報系資料照片

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）白宮相會發生爭執，取消美烏礦產協議簽署儀式，但美股28日仍反彈收紅。法人表示，台北國際工具機展和2025世界通訊大會（MWC 2025）下週陸續登場，可觀察AI等相關題材。

台股指數27日終場跌349.37點，收23053.18點，跌幅1.49%，慣破月線約23337點；台股本週下跌677.07點，週線翻黑，跌幅2.85%。

永豐投顧表示，台股指數仍在箱型22500點至23650點間，目前關稅政策幾乎全面出爐，僅剩4月對等關稅尚未公布；後續觀察重點為個股集中於在墨西哥、越南設廠的廠商其應變能力及對其獲利影響。另外，川普揚言半導體課徵關稅25%，留意如何對台積電出招。

美股28日表現，道瓊工業指數終場上漲601.41點，或1.39%，收在43840.91點；標準普爾500指數上漲92.93點，或1.59%，收在5954.50點；以科技股為主的那斯達克指數上漲302.86點，或1.63%，收在18847.28點；費城半導體指數上漲79.993點，或1.71%，收在4766.746點。

法人表示，台北國際工具機展將於3月3日登場，預期AI及機器人將是3月工具機展出主軸，將牽動台股下週走勢。

另外，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，世界行動通訊大會（MWC）將於3月3日至6日展開，今年主題聚焦AI應用以及低軌道衛星等，包括物聯網、智慧城市、AR、VR、機器人、無人機等相關主題也將是本次大會焦點，預料可望帶動相關題材類股。

但杜欣霈也說，近期川普關稅議題持續干擾股市，國際局勢變化牽動投資情緒，包括美國計劃再祭出對中國半導體出口的限制，以及3月將對加拿大及墨西哥課徵關稅，各國摩擦再起，再度成為市場的不確定因子，預期台股近期仍以大箱型區間整理為主。

台股指數 關稅

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