228連假 台積電ADR重挫逾7% 台股面臨半年線保衛戰

美高科技股在228連假期間，雖呈先蹲後反彈的走勢，但累計此期間中，與台股高度關連的輝達、台積電（2330）ADR仍分別大跌4.84%、7.24%下，分析師預期，若下周一（3日）沒有政府基金的大力加持，指數恐有回測半年線22,845點的壓力。

費城半導體、那斯達克等美高科技股指數在28日凌晨收盤前，在輝達本季毛利率展望未給出令市場驚艷的數字，再加上美國總統川普提出對歐洲汽車和其他商品徵收25%的對等關稅措施中，分別重挫6.09%、2.78%，其中，輝達、台積電ADR分別大跌8.48%、6.95%。

在美股29日凌晨收盤時，在跌深反彈中，四大指數同步反彈，包括道瓊上漲601點、漲幅1.39%，費城半導體、那斯達克也都反彈逾1.6%，其中，輝達上漲3.87%、台積電ADR仍下跌0.31%。

總計在228連假期間，僅道瓊上漲0.94%，那斯達克下跌1.2%，費城半導體指數下跌4.49%，標普下跌0.03%。

在與台股高連動的重要個股方面，輝達、台積電ADR仍分別大跌4.84%、7.24%，Broadcom下跌6.34%，ASML下跌5.07%，AMD下跌4.66%，美光下跌4.18%，高通下跌3.04%，谷歌、亞馬遜、Meta、微軟四大CSP也分別下跌0.69%~1.42%間。

市場法人指出，若以台積電ADR在228連假時的下跌7.24%幅度來看，相當現貨需下跌75元（以上周收盤價為1,040元計算），相當於貢獻大盤約600跌點，再以台股收盤價23,053點來看，台股3月可能將面臨半年線22,845點保衛戰，其中，若是勞退、八大公股行庫等政府基金發力，有機會可守住半年線。

分析師表示，若單純就技術面觀察，台股27日未能站穩5日、10日等短期均線，進而引發賣壓出籠，導致盤勢急轉直下，尾盤又跌破前一日低點23156點以及季線，代表多頭反撲失敗，然而，尾盤台指期並未跟隨大盤殺低，正價差則由前一日的15點點擴大至143點，是有利多方的焦點，短線上，若無法快速收復季線，下檔將向半年線尋求支撐。